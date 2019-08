Butragueño, sobre los fichajes: "Tenemos una plantilla estupenda"

Emilio Butragueño ha dado su punto de vista tras el sorteo de la Champions League para esta temporada 2019/2020 celebrado este jueves en Mónaco. El director de relaciones institucionales del Real Madrid está relativamente contento con los rivales del conjunto blanco, pertenecientes al grupo A: PSG, Brujas y Galatasaray.

Ha destacado especialmente el encuentro ante los franceses: "Se está convirtiendo en un clásico, qué duda cabe que es un equipo muy potente. Supone una gran motivación porque es uno de los mejores partidos que se puede ver en el mundo hoy en día. Esta es la competición más exigente del mundo".

Pero no quiere dejar a un lado al resto de rivales, resaltando la afición de los equipos, que son un jugador más:"Estamos hablando de la Champions y todos los partidos son siempre muy disputados. Dejando a un lado al PSG, indudablemente, Brujas y Galatasaray son muy fuertes en sus estadios y tienen un apoyo enorme del público. Los jugaremos al máximo nivel y con la esperanza de dar el rendimiento que todos esperamos", afirmó.

Emilio Butragueño

Prefiere mantenerse al margen

Los periodistas quisieron preguntarle acerca los rumores que rondan sobre el mercado de fichajes de este verano, especialmente sobre el futuro de Neymar a tan solo unos días del cierre de las transacciones. No ha querido hablar de jugadores que no forman parte del Real Madrid y dice estar feliz con su platilla: "Nosotros no queremos hablar y no vamos a cambiar esa política. Queremos ser respetuosos con todo el mundo. Tenemos una plantilla estupenda, esa es la verdad", afirmó.

