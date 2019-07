Barnett, agente de Bale: "Nunca ha habido relación entre Gareth y Zidane"

El futuro de Gareth Bale está muy cerca de resolverse. El extremo no entra en los planes de Zinedine Zidane, algo que el entrenador francés ya le dejó claro al jugador la pasada temporada. Desde entonces ha habido un tira y afloja entre el agente del futbolista y el propio Zizou. Después de revelarse que está a punto de poner rumbo a China, Jonathan Barnett ha vuelto a tomar la palabra.

"Es simple: a Zidane no le gusta Gareth. No hay relación entre ellos, nunca la ha habido", ha declarado Barnett en Journal du Dimanche. El controvertido representante ha sido tan contundente como siempre en sus palabras y es que no es la primera vez que señala a Zidane como el gran 'culpable' de que 'El Expreso de Cardiff' esté en la rampa de salida.

Lo llamativo es que Barnett no habla de relación rota entre técnico y jugador, sino de que nunca ha habido relación entre ellos. No deja de ser sorprendente ya que durante buena parte de la primera etapa del francés como entrenador del Real Madrid, Gareth Bale fue innegociable. Con la BBC llegó a formar uno de los tridentes más famosos de los últimos tiempos, indiscutible en los onces de gala.

El fin de Bale

El '11' aterrizó en el Santiago Bernabéu prácticamente sobre la bocina del verano de 2013. Bale llamó la atención del Real Madrid después de destacar en la Premier League, mientras militaba en el Tottenham. Su etapa en el club blanco ha estado ligado al calvario de las lesiones.

Gareth Bale lanzando un penalti ante el Arsenal REUTERS

Estas ausencias prolongadas acabaron desencadenando numerosas críticas y muchas dudas, ya que en Inglaterra le veían como el heredero al trono de Cristiano Ronaldo. Varios años después, Bale no ha acabado de encajar y continuará su carrera en el fútbol chino, donde presuntamente puede llegar a ganar un millón a la semana.

