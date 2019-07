De Laurentiis se planta por James y le empuja al Atlético de Madrid

"Lo que no entiendo es por qué al Bayern de Múnich, que tiene tres veces nuestro presupuesto, se lo han cedido y a nosotros nos piden 42 millones. Nosotros también necesitamos a otro jugador que nos garantice 30 goles".

"Si James pudiera llegar cedido, nadie diría que no, porque así me permitiría fichar también a otro. Si, en cambio, debo escoger entre él y otro futbolista, que igual incluso me cuesta más, debo pensar en el otro, porque puede que sea también más joven. ¿Pépé? Podría ser él o no, veremos".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre James Rodríguez. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

