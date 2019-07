De Laurentiis: "Pedimos al Real Madrid que haga un sacrificio por James"

James Rodríguez sigue a la espera de que las negociaciones con el Nápoles cuajen para convertirse en nuevo jugador del conjunto italiano. El Real Madrid quiere hacer caja con el colombiano y no está dispuesto a regalar al futbolista. Al respecto, De Laurentiis ha concedido una entrevista a Sky Sport para analizar el caso y revelar algunos detalles de la operación.

En primer lugar, el presidente del Nápoles ha dejado claro que la directiva del conjunto italiano está dispuesta a hacer un esfuerzo extra por hacerse con los servicios de James, pero también le pide a la entidad merengue que ponga un poco más de su parte: "Estamos dispuestos a sacrificarnos, pero también pedimos al Real Madrid un sacrificio".

Por otra parte, De Laurentiis ha lanzado el mensaje de que lo mejor que puede hacer el centrocampista colombiano es salir del Madrid, pues bajo el mandato de Zidane no va a tener oportunidades, e incluso ha estimado que una cesión tampoco sería mala opción: "Seguimos esperando, ahora el Madrid debe considerar que antes que tener un jugador descontento en su casa es mejor que lo envíen a jugar a otro lugar. Incluso cedido".

James Rodríguez, en un entrenamiento del Bayern Múnich Reuters

El presidente del Nápoles también ha desmentido haber tenido algún tipo de contacto con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pero que está dispuesto a entablar una conversación con él si se produce una llamada: "Yo no he hablado con Florentino de James. Si me llama le responderé, nunca hemos negociado directamente. Para James sería un regalo venir al Nápoles".

Ancelotti, el mentor de James

Finalmente, De Laurentiis ha señalado que James siempre ha rendido a su mejor nivel bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, por lo que ha apuntado que volver a reunirse con el técnico italiano es un plus extra de motivación para el jugador: "Sólo en dos ocasiones ha rendido al máximo, siempre con Carlo Ancelotti, en el Madrid y en el Bayern. Lo ha entendido, ha hablado con Ancelotti y él lo ha sabido motivar".

