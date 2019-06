"James Rodríguez es un deseo de Ancelotti, pero va a ser carísimo"

Carlo Ancelotti tiene una gran petición para la próxima temporada: James Rodríguez. El técnico italiano ya le tuvo a sus órdenes en Real Madrid y Bayern Múnich, y ahora quiere repetir en el Nápoles. El presidente del conjunto azzurro no ha ocultado el deseo de su entrenador y sobre ello ha hablado en Radio Kiss Kiss.

"James Rodríguez es un deseo de Carlo Ancelotti, no sé si responde al 100% a nuestras exigencias de juego, pero no podemos dudar del talento y de la profesionalidad de este jugador. Voy a responsabilizar al técnico: ya que lo desea mucho, lo tuvo en otros equipos y sabe lo que vale, yo dije ok, va a ser carísimo, pero vayamos adelante. Si hay que hacer un sacrificio, se hace, uno podemos hacerlo. Jorge Mendes es el mejor agente del mundo, y esperamos encontrar un acuerdo gracias a él", ha desvelado De Laurentiis.

El objetivo del Nápoles es conseguir hacerse con los servicios del internacional cafetero a través de la fórmula de cesión con opción a compra: "Estamos encontrando una solución, si no será posible hablaremos con Raiola para fichar a Lozano. Que lleguen ambos en este momento es complicado, tenemos a muchos jugadores y hay que tutelarlos. Antes debemos vender, y luego podremos fichar".

Posible adiós de Albiol

De Laurentiis también ha explicado la situación de Albiol y su posible relevo: "Raúl nos comunicó su desinterés a seguir con nosotros, aquí no obligamos a nadie para quedarse y, considerando su edad, si se va nos hace un favor. Para Manolas hay dos problemas: su carácter, ya que aquí no queremos problemas, y las ideas que tiene el Roma. El griego ya tiene una edad, no se podrá volver a vender: hay que bajar el precio de su cláusula, demasiado alto -36 millones-".

