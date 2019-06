El Real Madrid y el Benfica negocian por el fichaje de Raúl de Tomás

El Real Madrid está en plena remodelación de la plantilla de cara a la próxima temporada. El club blanco ha anunciado varios fichajes sobre los últimos días. No obstante, la llegada de jugadores implica la salida de otros. Este es el caso de Raúl de Tomás, actualmente cedido en el Rayo Vallecano.

El delantero madrileño ha disfrutado de su segunda campaña como cedido en Vallecas pero el préstamo ha llegado a su fin y es el momento de decidir el futuro del futbolista. Según el diario portugués A Bola, el Real Madrid y el Benfica ya están negociando su fichaje que rondearía entre los 20 y los 25 millones de euros.

No obstante, el equipo portugués no es el único interesado en el madrileño, ya que el Valencia se ha unido a la puja por el jugador como sustituto de Rodrigo en el caso de que abandone el club este verano.

Raúl de Tomás EFE

Además, este mismo diario informó en los últimos días de un pretendiente en Portugal. El Oporto también quiere hacerse con los servicios del delantero y su presidente, Pinto da Costa, tendría en mente una cesión con una opción de compra en la temporada 2020/2021.

De Tomás desconoce aún su futuro y el equipo en el que aterrizará aunque siempre ha mostrado su deseo por triunfar en el Real Madrid. "El futuro dirá. Yo daré lo máximo de mí. Si el míster decide que me quede, me quedaré. Si no, tendré que salir a buscarme la vida como he hecho en todo", aseguró en una entrevista al diario AS.

