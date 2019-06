El 'Pajarito' echa a volar: el increíble misil de Fede Valverde desde la frontal con Uruguay

Uruguay se ha visto las caras con Panamá en un encuentro amistoso durante esta madrugada y Fede Valverde ha dejado muy buenas sensaciones. El '15' del Real Madrid no fue titular, pero cuando llegó su momento de saltar al terreno de juego no desperdició los minutos que tuvo. De hecho, marcó un golazo para enmarcar, siendo un auténtico misil desde fuera del área, que no permitió ningún margen de reacción al portero rival.

Golazo de Fede Valverde contra Panamá

La jugada nació de un saque de banda en una posición muy favorable para generar peligro en el área de Panamá. Uruguay desarrolló la jugada por el lado derecho del campo y terminó en un centro que no consiguió rematar ningún compañero. No obstante, el despeje del defensa de Panamá también iba a salir elevado y ahí iba a aparecer Fede Valverde, enganchándola de primeras sin dejarla botar en la frontal del área, sumando un golazo a su casillero.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral y las reacciones han sido de elogios al canterano del Real Madrid, siendo una de las mayores perlas del equipo en el centro del campo y quien ha causado muy buenas impresiones con sus actuaciones en el primer equipo. Dentro de la mala temporada, el rendimiento de los más jóvenes es algo positivo a tener en cuenta, y Valverde está presente en esa lista.

Valverde celebra su gol contra Panamá. Foto: Twitter (@fedeevalverde)

Promesa consagrada

De cara a la próxima temporada, se espera que Zinedine Zidane siga contando con él como lo ha hecho hasta ahora y que vaya teniendo protagonismo a lo largo del curso. Además, también se espera un fichaje top para el centro del campo, pues la línea de ataque ya ha sido reforzada con Hazard y Jovic momentáneamente, y los nombres de Eriksen y Pogba siguen estando en la agenda del conjunto merengue.

