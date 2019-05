"Aconsejaría a Bale que se marche del Real Madrid y que disfrute de la vida en otro club"

Gareth Bale tiene todas las papeletas de salir del Real Madrid este verano tras su mala temporada. Al comienzo del curso, todas las esperanzas estaban puestas en el '11' blanco como nuevo líder del equipo tras la marcha de Cristiano Ronaldo, pero el galés no ha estado a la altura de las circunstancias y la paciencia del aficionado madridista ha llegado a su fin con él.

Ante este caso, Teddy Sheringham, exjugador del Manchester United, ha manifestado sus impresiones en Betstars y ha hecho hincapié en los mensajes transmitidos por Zinedine Zidane: "Zidane ha llegado y lo ha dicho en pocas palabras: 'Me quiero deshacer de Gareth Bale'. Si el entrenador no lo saca entre los tres cambios disponibles cuando el equipo va perdiendo, está diciendo que no quiere al futbolista".

Además, Sheringham ha declarado que él le aconsejaría cambiar de aires sin lugar a dudas, sin tener en cuenta el dinero que le pudiesen ofrecer: "Si me pudiera poner en contacto con Bale y darle mi consejo, le diría 'vete de ahí, no te preocupes por los millones que se supone que ibas a ganar estos dos años. Disfrutarás más de la vida fuera del Real Madrid si juegas en un equipo en el que quieres jugar y que te va a apreciar'".

Gareth Bale, calentando con el Madrid Reuters

El hecho de que Gareth Bale pueda volver a la Premier League también ha supuesto un plus adicional para el ex del Manchester United para ratificar su opinión: "Creo que sería una gran adquisición para cualquiera de los grandes clubes ingleses. Creo que todos irán detrás de él porque es un jugador superlativo".

Sin rencores pase lo que pase

Finalmente, sobre la posición que adoptaría el propio futbolista galés en su marcha, Sheringham ha estimado que Bale no se complicaría lo más mínimo entre decidir si irse o quedarse: "Si le preguntas a él te dirá 'está bien, dame mi dinero y me iré, de lo contrario no me voy a ninguna parte porque tengo un contrato largo firmado'".

