De Hazard a Mbappé: los 'guiños galácticos' para ser la estrella del nuevo Madrid

La renovación del Real Madrid ha atraído a los mejores jugadores del mundo. El club blanco volverá a fichar a lo grande y se rascará de nuevo el bolsillo para traer estrellas de talla mundial. Eso ha provocado que varios de los nombres más importantes del fútbol europeo hayan lanzado guiños al Madrid a sabiendas que están en la agenda más cotizada del momento.

Hazard

Eden Hazard nunca ha ocultado que su sueño siempre fue jugar en el Real Madrid. También lo es ser entrenado por Zinedine Zidane, su gran ídolo de la infancia, pero el Madrid ante todo: "El Madrid, sin Zidane, sigue siendo el Madrid", decía meses atrás. Uno de los tantos guiños que lleva lanzando al Madrid desde los últimos doce meses prácticamente.

El último volvió a dejar claro que quería jugar en el Madrid: "No quiero mentir, es mi sueño desde que era un niño", dijo hace ya meses. Y funcionó. Su fichaje lleva atado por el Madrid tiempo y era un fichaje 'de libro' estuviera o no Zidane en el banquillo. Se da por hecho que llegará y lo hará en cuanto termine la temporada con el Chelsea el próximo miércoles en la final de la Europa League. Su fichaje no cierra la puerta a otros galácticos.

Neymar

"Cualquier jugador querría jugar en el Madrid", decía meses atrás Neymar. Es de los mayores guiños que ha hecho el brasileño al club blanco en público, porque en privado es sabido que ha mantenido conversaciones con el Madrid incluso cuando estaba en el Barcelona. Luego, semanas después, dijo que le gustaría jugar algún día con Hazard y el belga vestirá de blanco el próximo curso. Claro y en botella.

El PSG no cumple las expectativas de un jugador que aspira a hacer cosas grandes en la Champions League y ganar el Balón de Oro. Neymar se mantiene a la espera para encontrar una vía que le lleve de vuelta a España y fichar por el Real Madrid. Mbappé puede haberla abierto.

Neymar y Mbappé, con el PSG Reuters

Mbappé

Mbappé dijo el pasado domingo que quiere más responsabilidades, ya sea en el PSG "o en un nuevo proyecto". Aquello revolucionó el panorama futbolístico por completo y dirigió todas las miradas al Real Madrid, el favorito para hacerse con su fichaje en caso de salir del Parque de los Príncipes.

Todos saben que el Madrid es otro de sus sueños que cumplirá antes o después en su carrera. También lo es coincidir en el mismo vestuario con Zidane, quien está como loco por ficharle. Con estas últimas declaraciones puede haber provocado un terremoto en el vestuario del PSG, que abrirá la puerta a Mbappé o se desprenderá de Neymar para blindar al delantero galo. Parece difícil que sigan los dos.

Pogba

Pogba fue casi tan claro como Hazard con su deseo de fichar por el Real Madrid, algo inusual entre las grandes estrellas de este deporte. "El Madrid es un sueño para todos", dijo cuando estaba concentrado con Francia. Tampoco se le dieron mucha importancia a sus palabras hasta que se conoció que Zidane había pedido su fichaje al club blanco. El guiño había sido recogido.

Desde entonces Pogba se ha mantenido en silencio respecto a su futuro. No quiere seguir en el Manchester United y solo la Juventus se presenta como alternativa al Madrid. Será una operación difícil, por las altas pretensiones de los red devils y el escollo que siempre es Mino Raiola. Sería la estrella para el centro del campo blanco.

