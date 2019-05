Valdano: "Volver al Real Madrid fue casi un acto de heroísmo de Zidane"

Jorge Valdano siempre se ha mostrado muy preparado para debatir sobre temas del Real Madrid. El comentarista argentino ha valorado la pasada temporada del equipo blanco y todas las novedades del próximo mercado de fichajes. Para él, la presencia de Zidane es la más importante: "Se ha debilitado la imagen de todos, pero desde mi punto de vista volver al club fue casi un acto de heroísmo de Zidane. Tendría que tener una estatua aquí en la esquina del Santiago Bernabéu".

"Su compromiso con el club lo fortalece, no lo debilita. Él era perfectamente consciente de que tomaba una opción de riesgo y sin embargo lo hizo. Entiendo que el presidente y el club deben estar muy agradecidos", afirmó sobre la decisión de coger el equipo tras la semana más trágica de Solari en el banquillo del Real Madrid.

"Lo que es cierto es que hacen falta bastantes cosas. Que el equipo necesita de un impacto y que el club intervenga en el mercado de una manera mucho más decidida de lo que lo hizo en las últimas temporadas. Hay trabajo atrasado y ahora hay que ponerse al día con cinco o seis nombres propios", confirmó sobre los movimientos que debería hacer el Real Madrid en el próximo mercado de fichajes.

Zinedine Zidane mira a sus jugadores desde la banda REUTERS

El nuevo proyecto

"Ahora tiene que armar algo nuevo con gente que viene desde afuera que no sabemos en cuanto tiempo se va a adaptar a la ciudad, al Madrid, a las singularidades de este club que no son pocas, y eso lo pone a prueba, pero si alguien se ganó la confianza del club ha sido Zidane, por lo tanto la medida que tomó Florentino me pareció acertadísima", afirmó al ser preguntado por la revolución del Real Madrid.

"Cuando uno compra un futbolista compra al futbolista y sus estadísticas. Pogba tiene gol. Yo digo que en la construcción del juego es un jugador que no tiene demasiado peso, pero en el Manchester. En el Madrid, si Zidane está interesado en él, si es verdad que está tan interesado en él, seguramente le reservará un papel de conductor", concluyó Valdano.

