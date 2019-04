Pjanic siembra dudas sobre su futuro en pleno casting del Real Madrid

Este mercado de fichajes va a tener mucha repercusión. Uno de los equipos que más va a sonar es el Real Madrid, que ya se ha comenzado a mover para recuperar la ilusión en el proyecto que logró tres Champions League de forma consecutiva. Uno de los nombres que sonó fue el del jugador del centro del campo: Pjanic. La Juventus no ha confirmado su continuidad y el jugador ha sembrado dudas: "No sé qué pasará, deberías preguntar al club, no a mí".

El Corriere dello Sport ha explicado la situación del jugador bosnio, donde además coloca al PSG como favorito para hacerse con sus servicios. Según el medio italiano el equipo parisino estaría dispuesto a ofrecer 60 millones para captar al jugador. Además, colocan al Madrid al acecho de la operación, pero confirman que el objetivo número uno es Paul Pogba, también objetivo de la Juventus.

El medio transalpino sigue insistiendo en que los campeones de la liga no regalarán al jugador, ya que piden 100 millones. Además han rechazado una oferta de 70 'kilos', pero los clubes no tienen intención de llegar a esa cantidad, ya que el Real Madrid tiene otros objetivos para reforzar esa posición. Está temporada ha disputado 41 partidos y ha marcado 4 goles.

Pjanic disputa el balón con Santi Mina. E. E.

Gusta a Zidane

Hace una semana, Tuttosport ya confirmó que Zidane había convencido para que el bosnio sea uno de los fichajes más importantes, pero otros nombres han ganado más protagonismo en esa lista. Rumores que desde Italia se siguen incrementando y que parece que tanto la Juventus como el Real Madrid van a estar muy presentes en las grandes operaciones de este verano. El futuro de Pjanic es uno de ellos, y puede ser uno de los culebrones del verano.

[Más información: El motivo de la reunión del Real Madrid con el agente de Jovic, Pjanic y Koulibaly]