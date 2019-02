Cerezo: "La afición recibirá muy bien a Morata y a Courtois"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, pronosticó que el Wanda Metropolitano recibirá "muy bien" tanto al delantero colchonero Álvaro Morata, en su primer partido en su nuevo estadio con su pasado merengue, como al portero madridista, el belga Thibaut Courtois, que fue rojiblanco tres años.

Cerezo cree que Morata y Courtois serán recibidos muy bien por el Metropolitano

"Creo que el estadio lo va a recibir muy bien", manifestó Cerezo al ser preguntado a la entrada de la comida de directivas en un conocido restaurante argentino del norte de la capital sobre cómo acogerá su nuevo estadio a Morata, en su estreno de rojiblanco como local, precisamente ante su antiguo equipo.

En cuanto a si el delantero madrileño celebrará si marca ante su antiguo equipo, Cerezo dijo que "cada persona es libre de hacer lo que considere oportuno" y aseguró que no ha hablado con él durante esta semana.

El presidente rojiblanco también consideró que el estadio recibirá bien a Courtois, ídolo atlético durante tres temporadas firmado por el máximo rival ciudadano al inicio de esta campaña, y que ha realizado declaraciones críticas sobre su exentrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, que dirige al Atlético.

Andrea Berta, Morata y Cerezo

"Lo van a recibir muy bien, ha sido un gran jugador, conquistó con nosotros una Liga y una Copa y le van a recibir fenomenalmente bien", manifestó Cerezo. En cuanto a sus sensaciones para el partido, que en su primera edición en el Wanda Metropolitano, el año pasado, acabó en empate 0-0, Cerezo se mostró positivo ante el encuentro. "Creo que las sensaciones son buenas, el equipo está bien, estamos contentos, vamos bien en la Liga y vamos a afianzar lo que hay en juego", apuntó.

Cerezo no quiso aventurar quién será el futbolista más determinante, ya que para él "los 22 pueden ser decisivos en cualquier momento", y tampoco cree que el que salga derrotado diga adiós al título de La Liga por la distancia con el líder, el Barcelona. "Creo que no, creo que prácticamente queda toda la segunda vuelta, muchísimos partidos, La Liga ya veis como está, que no hay ningún favorito claro y sobre todo nosotros tenemos claro que vamos a intentar luchar por conseguirla", aseguró.

Cerezo confía en la victoria

El presidente rojiblanco espera un estadio "a rebosar, como casi todos los días que juega el Atlético en su campo". "Será un bonito espectáculo con un gran equipo como es el Real Madrid y espero salir victorioso esta tarde", finalizó antes de entrar en un restaurante al que también acudió, minutos después, el presidente del cñub blanco Florentino Pérez, que no quiso hacer declaraciones ante los medios de comunicación congregados en la puerta del establecimiento

