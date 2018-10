Nacho: "La derrota no es justa, pero solo nos queda seguir trabajando"

El Real Madrid no ha conseguido la victoria ante un CSKA que ha aprovechado un error en un pase atrás para poner el 1-0, resultado con el que iba a finalizar el partido. El equipo merengue lo ha intentado todo pero no ha podido abrir la lata a pesar de tres balones al palo y un remate ligeramente desviado de Varane en el último minuto del partido.

Tras el encuentro, Nacho ha hablado a pie de campo y ha mostrado que se siente "mal, la verdad mal. Esperábamos hacer un buen partido, las cosas no han salido como nosotros queríamos". El equipo había intentado todo en la segunda mitad pero la madera ha sido un aliado ruso para que la victoria se quedara en casa a pesar de que para el zaguero blanco la derrota "no es justa".

"Otros días nos la podemos merecer, pero esta vez no. Cuando llegas tantas veces... las ocasiones, los palos. Acaba de empezar la Champions. Queda mucho todavía", aclaró el central tras un encuentro donde el equipo del técnico vasco ha merecido más. "En estos momentos siempre cuesta. Hemos encajado un gol en el minuto 1... Cuando las cosas no salen solo queda trabajar", concluyó el jugador español.

Fedor Chalov contra Nacho en el CSKA Moscú - Real Madrid EFE

El problema para encontrar la portería rival

"El problema es cuando no haces ocasiones. No estamos acostumbrados a no hacer gol, tenemos jugadores de sobra para hacerlos. El fútbol a veces es complicado. Tenemos que seguir trabajando para que lleguen las victorias", afirmaba Nacho tras la falta de gol, que era menos preocupante debido a la cantidad de ocasiones con las que ha contado la entidad merengue.

Tras tres partidos sin conocer la victoria ni marcar gol, el próximo partido frente al Alavés será clave para la recuperación de la moral y volver a marcar gol. Frente al Atlético y el CSKA el conjunto blanco mereció más pero no se pudo llevar los 3 puntos.