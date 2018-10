Kanouté: "No diría que Sergio Ramos es un fuera de serie"

Sergio Ramos es uno de los hombres del día en el Real Madrid. Sin embargo, en esta ocasión es por su ausencia, ya que no estará frente al CSKA de Moscú este martes. Frédéric Kanouté ha concedido una entrevista al diario MARCA en la que explica qué piensa del camero.

El ex del Sevilla asegura que "obviamente es un gran defensor y uno de los mejores de Europa". Además, destaca que "tiene un estilo agresivo", sin embargo piensa que no "es un fuera de serie". A pesar de que "tiene mucho talento y es un buen jugador" considera que "hay otros defensores centrales que son en realidad más agresivos".

Pero Ramos no es el único jugador madridista del que ha hablado. También ha dado su opinión sobre el 'The Best' que consiguió Luka Modric hace poco más de una semana. "Se lo merece, sí, y la Copa del Mundo es realmente crucial para este tipo de premios", afirma el exdelantero. Además, Reconoce que le "gusta este jugador y creo que tiene mucha humildad. Ha mejorado mucho este año".

Modric ofrece el The Best al Santiago Bernabéu

Confía en el Real Madrid

También se ha mojado con los éxitos que pueda conseguir el Real Madrid este curso. "Honestamente, creo que el Real Madrid lo hará bien esta temporada", afirma. Sin embargo, asegura que "será interesante ver qué pasa sin Ronaldo ya que antes era el centro de todos los focos" y considera que "necesitarán adaptarse táctica y técnicamente y será interesante ver cómo lo hacen".

Pero, a pesar de la importante perdida del portugués, Kanouté cree que el éxito en la Champions League de la entidad de Chamartín se puede repetir. "Creo que tal vez el Real Madrid pueda hacerlo de nuevo", asegura, algo que esperan ansiosos todos los madridistas.