Modric, a Mijatovic: "Es un grande, me ayudó mucho desde que llegué al Madrid"

THE BEST

Este lunes ha sido uno de los mejores momentos de la vida de Luka Modric. El jugador del Real Madrid ha ganado el premio The Best a mejor jugador del año. El croata se ha impuesto a Mo Salah y a Cristiano Ronaldo y se ha llevado un galardón totalmente merecido que reconoce su excelente temporada tanto con el equipo blanco como capitán de su selección nacional. El jugador estuvo en El Larguero contando sus sensaciones y su futuro más cercano.

El mediocentro del Real Madrid coincidió en antena con Pedja Mijatovic, el hombre que recomendó su fichaje por el conjunto blanco y ambos dejaron claro el buen rollo que tienen con una amistosa charla. El héroe de la séptima felicitaba en directo al ganador. "¡Enhorabuena Lukita! Te lo has merecido, no sólo como futbolista, también como persona, eh!". Y Modric se contestó igual de cariñoso. "¡Muchas gracias Pedjita! Es un grande, me ayudó mucho desde que llegué al Real Madrid. Parte de este premio es suyo", le reconocía Modric a Manu Carreño que le decía a Mijatovic antes de despedirse "¡tú lo sabes todo, Pedjita!".

Por último, aseguró que le gustaría "acabar mi carrera en el Madrid". Pero va ver qué "pasa en el futuro, es un club muy exigente, si eso pasa, contento, nadie más contento que yo, pero hay que ver cómo voy a rendir", concluyó Modric. El jugador recibió una sonora ovación al subir al escenario a recoger su premio. Tras sus palabras, varias leyendas del mundo del fútbol se emocionaron.

Modric, en la gala de los The Best de la FIFA Reuters

El mundo del fútbol rendido a Luka

Su personalidad, su forma de jugar al fútbol y la simpatía que desprende hacen del jugador croata un hombre muy querido. Nadie puede odiar a Luka. Su final de temporada logrando la Champions, y su fantástica participación en el Mundial de Rusia con una selección que no entraba en las quinielas para llegar a una final, hacen de Luka un hombre muy querido. Incluso una leyenda de la Croacia que quedó tercera en el Mundial de Francia, no pudo contener las lágrimas. El fútbol se rinde al '10'.