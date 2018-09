El VAR da la razón al Madrid: del gol de Asensio a la roja de Lenglet

La Liga se presenta muy igualada. Tras las disputa de las cinco primeras jornadas, Barcelona y Real Madrid empatan a puntos en lo más alto de la tabla. Cuatro victorias y un empate es el balance de ambos equipos. Los culés pinchaban en el derbi catalán contra el Girona disputado este domingo en el Camp Nou y se volvía a poner a la par con el combinado merengue que la pasada semana se dejaba dos puntos en San Mamés.

Pero si, además de Madrid y Barça, hay que hablar de un protagonista en este comienzo de temporada, es el VAR. El videoarbitraje se ha estrenado este curso en La Liga para hacer una competición más justa y, de momento y salvo errores aislados, lo está consiguiendo. Se decía que el VAR destaparía las vergüenzas del Real Madrid, que se acabarían los robos de blanco y es que siempre se ha señalado injustamente al conjunto blanco de tener a los árbitros de su lado. Pero ya no hay máscaras que valgan y el VAR ha terminado dando la razón a los blancos, retratando a los máximos culés.

Tres puntos para el Madrid contra el Espanyol

El VAR no le ha quitado puntos al Madrid, sino más bien se los ha dado. El sistema de videoarbitraje ya ha tenido que actuar dos veces de oficio con el conjunto blanco y le ha dado dos goles. El último llegó este sábado cuando Asensio marcó el 1-0 -resultado definitivo-, pero Mateu Lahoz lo anulaba, entendiendo que era fuera de juego. Parecía muy justo y tuvo que consultar el VAR para darse cuenta que no estaba en posición ilegal y hacer que el tanto subiera al marcador. Un gol que supuso tres puntos gracias a Asensio... y el VAR.

Asensio marca un gol contra el Espanyol EFE

Ya contra el Leganés el VAR tuvo que actuar. Benzema -con 1-1 en el marcador- cabeceaba un balón de Asensio desde la izquierda, que cabecearía a gol. El francés mandó el balo al fondo de las mallas, pero Jaime Latre lo anulaba. Señaló una falta del '9' sobre su par, que caía al suelo en el salto. Una falta inexistente y ante la que rectificó para que el Real Madrid se volviera a poner por delante en el marcador.

El VAR funciona y, al menos, ya le ha dado cuatro puntos más de los que podría tener si el videarbitraje no se hubiera introducido aquí en España. Por ejemplo, el club blanco se vio perjudicado el curso pasado por las decisiones arbitrales, contra equipos como Levante o Betis- El Real Madrid vio como se le escapaban varios puntos en las mismas cinco primer¡eras jornadas, un total de siete, que le acabaron pasando factura a un Madrid que al final del curso acabó echando de menos puntos como esos.

Gil Manzano expulsa a Lenglet contra el Girona EFE

Expulsión merecida de Lenglet

En el lado contrario se encuentra el Barcelona. Durante los primeros pasos del VAR en España, los culés apoyaban firmemente la decisión. "Se va a acabar la broma blanca", decían los azulgranas; nada más lejos de la realidad. De los elogios han pasado a cargar contra la tecnología en solo un mes. "BarVARidad" titulaban en Cataluña este lunes, después de que Lenglet fuera expulsado por una entrada que sobró. Agresión o no, era un lance peligroso y desmesurado. Gil Manzano tuvo que ver el VAR para analizar la acción del francés y no dudó en sacar y mostrarle la roja directa que dejó casi durante una hora al Barça con uno menos. El Girona le dio la vuelta al partido y acabó en tablas, pero nadie sabe qué hubiera ocurrido de no quedarse con uno menos el Barça. De la felicidad al enfado hay solo un paso y es con ello con lo que se han topado los barcelonistas, la cruda realidad. Ahora, La Liga vuelve a estar empatada a puntos y con justicia.