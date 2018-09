Rivaldo: "El dominio del Madrid en Champions es una pesadilla"

El embajador de la compañía de juegos de azar, Betfair, y exjugador del Barcelona, Rivaldo, ha afirmado que ve a su antiguo club como favorito para destronar a Real Madrid y hacerse con la Champions de esta temporada 2018/2019 por el buen arranque que han tenido los de Ernesto Valverde.

Ante el interrogante de a quien escogería para ganar la máxima competición europea garantizaba que "elegiría al Barcelona, ya que han empezado bien con un 4-0. Además, tienen esa motivación extra para acabar con el dominio del Madrid. Esto tiene que hacer que den todo para acabar con esta pesadilla para los seguidores del Barcelona en la Champions League", declaraba con demasiada esperanza.

El conjunto de Chamartín "está jugando como un grupo. Cuando los partidos realmente importantes lleguen ya veremos si esto funciona o si necesitarán algún jugador que vaya un paso por delante como Cristiano Ronaldo solía hacer", apuntaba sin tener en cuenta a la gran plantilla con la que cuenta Julen Lopetegui.

Mariano celebra junto a Asensio y Marcelo un gol Reuters

Admiración por el '10'

Sobre Lionel Messi apuntaba que "comenzar con tres goles es importante para él después de haberse quedado fuera de los nominados al Balón de Oro por primera vez en diez años. Esta temporada volverá a demostrar que merece estar conectado con el prestigioso premio".

"Messi puede haber tomado cierta ventaja sobre Ronaldo en la carrera por ser el máximo goleador, pero no creo que esté pensando en eso. Su objetivo es ayudar al Barcelona a alcanzar sus metas, no competir con Ronaldo", manifestaba el brasileño.

La expulsión de Cristiano

También quiso pronunciarse sobre la señalada cartulina roja a la estrella portuguesa. "Cometió un error", aunque "no se merecía la tarjeta roja", añadiendo que "posiblemente una amarilla hubiese sido la mejor decisión al no haber agresión" por parte del luso a Murillo. Además, desveló que no es "fan del VAR, incluso cuando podría haber ayudado en esa jugada". "Esta herramiento no puede resolver todas las situaciones, como ya vimos en Mundial con varios errores", finalizaba declarando el de Recife.