El Madrid lo tiene claro: "Modric es 'The Best'"

THE BEST

El Real Madrid es una piña. Lo fue durante toda la era de Zidane en el banquillo y lo es ahora con Lopetegui. Salidas como la de técnico francés y, sobre todo, la de Cristiano Ronaldo no han alterado el ambiente de un vestuario que es una familia. Dicen que las despedidas son duras y hacerlo de un jugador que ha ganado cinco Balones de Oro y es el máximo goleador de la historia del club lo es. Pero el tiempo sana todas las heridas y la figura del '7' ya es parte del pasado de la extensa historia del Real Madrid.

Esa es la sensación que cualquiera puede apreciar si se escucha al vestuario blanco hablar ante las insistentes preguntas sobre la figura del luso. "Cristiano es pasado", es el discurso de los jugadores blancos. Un discurso legítimo y que cierra el capítulo dorado del '7' en el Real Madrid. Al mismo tiempo, el vestuario también coincide en otra afirmación: "Modric es 'The Best'".

Es la respuesta de los jugadores a la transición de Cristiano. Su adiós cerró la puerta de una etapa en el Madrid y abrió otra, la de Modric, el mejor jugador del mundo. El discurso del vestuario no es porque no se lo merezca, porque se lo ha ganado por méritos propios. Además de ganar La Decimotercera, llevó a una selección a priori inferior como Croacia a la final de Mundial. La FIFA se lo reconoció con el Balón de Oro de la cita de Rusia y la UEFA con el premio al mejor jugador de la temporada. Pero lo importante llega ahora, el 'The Best' y el Balón de Oro que entrega France Football y la sombra de Cristiano es muy alargada y por ello el Madrid cierra filas en torno a su '10'.

Modric ofrece al Santiago Bernabéu sus premios UEFA REUTERS

Ramos, la familia y los méritos de Modric

Sergio Ramos, el capitán, ha llevado la voz cantante en este asunto. Ya contestó a Cristiano con aquello de la 'familia' y ha dejado clara ahora su postura de cara al 'The Best'. "Hay pocos jugadores de los que me sienta tan orgulloso como Modric. Yo creo que ha hecho méritos para ser 'The Best'. Me alegraría tanto como si me lo dieran a mí", decía durante los últimos días en la Selección. Sobre el premio que entregó la UEFA y que provoco el enfado de Cristiano, fue rotundo: "El premio a Modric es súper merecido".

El vestuario cierra filas en torno a Modric

Al capitán le han seguido otros miembros del vestuario, siendo los últimos Odriozola y Mariano este mismo miércoles. El primero durante un acto publicitario lo dejó claro: "Sin duda se lo merece. Nos tiene a todos enamorados con su forma de jugar y lo merece", dijo. Horas más tarde le seguiría el delantero durante una entrevista: "El 'The Best' se lo daría a Luka Modric. Yo lo pienso, igual que todo el vestuario". Los jugadores unidos por la causa del croata y también Lopetegui: "Estoy convencido de que Luka va a ser premiado con el Balón de Oro, ha hecho una temporada fantástica y se lo merece", decía hace unas semanas. El propio Modric se encarga de quitarle importancia.

Luka tiene el apoyo de todos sus compañeros y está a solo un paso de romper la hegemonía de Cristiano y Messi durante la última década. Nadie en estos años les ha arrebatado un Balón de Oro o un premio entregado por la FIFA. No habrá que esperar mucho, puesto que la gala 'The Best' se celebra el próximo 24 de septiembre. De paso, el morbo de ver el reencuentro de Cristiano con sus excompañeros y Modric. Eso sí, si se presenta. Si no aparece por Zúrich, el premio estará mucho más cerca de las manos del croata.