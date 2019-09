Un mal inicio condena al Tacón ante el Madrid CFF en un derbi muy igualado

Un mal inicio de partido condena al CD Tacón en el derbi madrileño ante el Madrid CFF. Las de David Aznar comenzaron el encuentro con un penalti en contra que generó nerviosismo y ocasionó el 0-2. Las futuras madridistas lo intentaron hasta el final y aunque lograron recortar las distancias por medio de Ubogagu, se quedaron sin el premio final. [Narración y estadísticas: CD Tacón 1-2 Madrid CFF]

El primer derbi entre los dos 'Madrid' iba a tener lugar en el Campo 11 de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Ambos equipos madrileños se medían este sábado con sensaciones muy diferentes. El CD Tacón no lograba encarrilar positivamente este inicio en la Primera Iberdrola mientras que el Madrid CFF venía de vencer al Espanyol por 2-1.

No obstante, el CD Tacón afrontaba el choque ante el Madrid CFF con esperanza y antecedentes positivos. Las de David Aznar ya cosecharon su primera victoria en Primera División en Valdebebas ante el Sporting de Huelva (3-0). Un enfrentamiento que poco tuvo que ver con el de este sábado.

CD Tacón-Madrid CFF. Foto: Twitter (@CDTacón)

Las futuras madridistas encajaron un gol nada más salir al césped. En el minuto 2 la colegiada pitó penalti por mano de Esther Martín. Sara Tiu fue la encargada de lanzar el balón desde los once metros y transformarlo en el 0-1. Tres minutos después, Bruna Tavares iba a ampliar la ventaja en el marcador tras una mala salida de Yohanna (0-2).

El CD Tacón comenzaba el encuentro de la peor manera posible y pagó muy caro el mal inicio de partido. El nerviosismo se apoderó de la plantilla tras el primer tanto al estar tan pronto en desventaja y acabó causando el segundo. Sin embargo, después de los dos goles, las de David Aznar dominaron el partido y generaron una gran cantidad de oportunidades de gol.

Thaisa Moreno aportó una gran equilibrio y balance defensivo que acompañado del peligro ocasionado por Jessica y Lorena, incomodaron la portería de Raquel. La brasileña se encargó de recuperar balones que se traducían en buenas ocasiones para el CD Tacón. El futuro Real Madrid intentaba sobreponerse al marcador pero sin conseguir premio.

Ubogagu recorta distancias en el 77

Tras el descanso, el Madrid CFF quiso dominar y tener una mayor posesión del balón que en la primera parte. El encuentro se convirtió en un intercambio de golpes entre los dos equipos madrileños. Un partido de ida y vuelta con ocasiones para ambos. La combinación Asllani-Jakobsson generó mucho peligro en esta segunda parte y obligó a Raquel a estar muy atenta.

El CD Tacón continuaba sin materializar las oportunidades pero no se rendía. Este esfuerzo y trabajo obtuvo su premio con el gol de Chioma Ubogagu en el minuto 77 después de una gran acción de Jessica que luchaba cada balón hasta el final. El gol metía presión al Madrid CFF y concedía la posibilidad de sacar algún punto del encuentro.

Sin embargo, no fue suficiente y a pesar de no tirar la toalla, no lograron alcanzar el premio final. Oshi y Jakobsson tuvieron la ocasión de igualar el marcador en sus botas pero no lo pudieron aprovechar. El CD Tacón encajó una nueva derrota que supone una nueva lección para las futbolistas que continúan amoldándose entre ellas y que cada vez muestran una mayor solidez dentro del terreno de juego.

CD Tacón 1-2 Madrid CFF

CD Tacón: Yohana Gómez; Osinachi, Peter, Daiane, Esther; Jakobsson, Kaci, Thaisa, Lorena; Asllani y Jéssica Martínez.

Madrid CFF: Raquel Poza; Itziar, Marta, Mónica Hickamann, Okeke; Maca, Sara, Alexandra, Bruna; Mellado y Silvia Ruíz.

Goles: 0-1, 2' Sara Tui (p.); 0-2, 5' Bruna Tavares; 1-2, 77' Bruna Tavares.

Árbitro: Zuleman González Gonzaléz (Comité gallego). Amonestó a Thaisa Moreno (33'), Bruna (37'), Mellado (64') y Jakobsson (75').

Incidencias: Partido de la 4ª jornada de la Primera Iberdrola disputado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid (Madrid, España).