El CD Tacón anuncia el fichaje de Ainoa Campo, ex del Atlético de Madrid

El CD Tacón continúa creciendo. El club ha confirmado otro fichaje más para su equipo de la próxima temporada. Esta vez es Ainoa Campo la jugadora que se incorpora al proyecto del conjunto madrileño, tras haber jugado en Rayo Vallecano y Atlético de Madrid.

En su última temporada, la centrocampista de 23 años militó en las filas del Madrid CFF. La jugadora ya tenía en mente incorporarse al futuro Real Madrid Femenino incluso antes que que el conjunto merengue comprase al CD Tacón. Su fichaje ya se ha hecho oficial y, de esta forma, la jugadora ve cumplido su sueño.

"Cuando terminó la temporada, el equipo en el que jugaba, me dijo que querían contar conmigo e inmediatamente después recibí la oferta del CD Tacón. Cuando me llamaron todavía no se sabía nada de lo del Real Madrid y me lo pensé mucho", reflejó Ainoa. Y es que la centrocampista se encuentra muy feliz de incorporarse a un nuevo proyecto que no deja de crecer y que mantiene ilusionado a la afición madridista, esperando con ansias el debut del equipo en partido oficial.

A su vez, Ainoa también ha hecho balance de su complicada temporada en el Madrid CFF: "En lo colectivo ha sido una temporada muy dura porque nos hemos salvado en la última jornada. Lo teníamos realmente difícil porque jugábamos los cuatro últimos partidos con los rivales más duros de la categoría, pero al final hemos logrado el objetivo de salvarnos".

Ilusión por el nuevo Real Madrid

Finalmente, elogió el hecho de que el Real Madrid haya abierto una sección de fútbol femenino y se muestra muy agradecida de poder ser una integrante más de la plantilla de dicho ilusionante proyecto: "Este último año se ha alcanzado un nivel muy alto. Que un equipo como el Real Madrid se interese por este deporte habla del gran momento que está viviendo este deporte. Cada vez la gente se interesa más y es un movimiento que no va a parar".

[Más información: Sofia Jakobsson: "Es un gran honor para mí ser parte del club más grande del mundo"]