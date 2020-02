Reinier como uno más en el Castilla de Raúl a la espera de su debut

El Castilla continúa preparando en la Ciudad Real Madrid su próximo partido del Grupo I de la Segunda División B. El filial merengue se enfrenta el domingo al San Sebastián de los Reyes, un encuentro que puede tener un aliciente para la afición del conjunto blanco.

Reinier es uno más en las sesiones del filial y ya ha completado su segundo entrenamiento a las órdenes del mítico Raúl. El que fuera 'Gran Capitán' del Real Madrid recibe así un refuerzo de garantías para lo que resta de temporada, con el sueño de un posible ascenso a la categoría de plata del fútbol español en el horizonte.

Parte de esas aspiraciones pasa por llevarse los tres puntos ante el San Sebastián de los Reyes en el Di Stéfano. Un encuentro que puede ser el del debut de Reinier con la elástica blanca. El jugador llega a la capital español con ritmo de competición después de disputar el Preolímpico con la selección sub23 de Brasil.

Reinier, presentado con el Real Madrid

Ahora solo queda por descubrir si Raúl incluirá a Reinier en la convocatoria o habrá que esperar para ver al talentoso jugador de 18 años, cumplidos el pasado mes de enero, en acción. Todo ello después de ser presentado en el Santiago Bernabéu este mismo martes.

Sueño cumplido

El futbolista admitió que era un sueño para él y para su familia el fichaje por el Real Madrid. "El Real Madrid en Brasil es algo gigantesco. Siempre ha sido mi equipo y quiero dar lo mejor de mí", dijo un Reinier que también reveló que le había dicho Raúl, al que considera su ídolo junto a Zidane.

"Me ha dado la bienvenida. He estado muy contento con nuestra conversación. Me ha deseado suerte. Lo que quiero es jugar en el Real Madrid. Es un sueño que se ha hecho realidad y voy a dar la vida por este club", aseguró un emocionado Reinier Jesús durante su presentación como madridista.

