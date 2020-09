Pablo Laso y el futuro de Campazzo y Deck: "Entiendo que tengan miras de crecer e ir a la NBA"

La actualidad del Real Madrid pasa por el futuro de dos de sus estrellas: Facundo Campazzo y Gabriel Deck. Ambos interesan en la NBA y ambos podrían salir antes de comenzar la nueva temporada, lo cual mantiene en vilo al club y la afición madridista. El último en hablar al respecto ha sido su entrenador, Pablo Laso. En una entrevista para unocontraunoweb.com se expresa así sobre sus dos pupilos.

"Ahora mismo no pienso mucho en su futuro porque los considero jugadores del Real Madrid. Los dos han competido muy bien y no dudo del compromiso de ninguno con el Real Madrid", asegura Laso. Sin embargo no puede evitar reconocer que le da "un poco de pena porque creo que son jugadores que son importantes para nosotros. En el caso de Facu y de Gaby seguro, pero también yo he sido jugador y entiendo que tengan sus miras en crecer si creen que lo mejor para ellos es ir a la NBA".

Aunque Laso ya está acostumbrado a este tipo de asuntos, habiendo superado la marcha de otras de sus estrellas (Mirotic, Willy Hernangómez o Doncic) a la NBA antes que ellos: "Me sacaban la cuenta y creo que he tenido 10 o 12 que han pasado por el Real Madrid y que han ido a la NBA. Muchos de ellos han competido muy bien y han demostrado su calidad".

Pablo Laso ACB MEDIA

Situación de Laprovittola

Laso también habló de Nico Laprovittola: "Es un jugador ya adaptado al nivel europeo, pero el primer año en el Madrid impone y más incluso, que lo he vivido en mis carnes, en la posición de base. Recordemos el primer año también de Facu con grandes jugadores por delante. Esa adaptación al grupo, al equipo y al club necesita un tiempo"

Añadió lo siguiente sobre el argentino: "Su comportamiento con el equipo es magnífico. Yo espero que siga creciendo como jugador, creo que su rol este año puede ser más importante. También el cambio de estilo de juego afecta a un base como él. Desde luego sigo pensando que es un jugador que nos puede dar muchas alegrías y que puede ser un jugador importante para nosotros".

El futuro de Laso

Respecto a su propia carrera, terminando contrato a final de temporada, no se preocupa: "Pues no lo pienso mucho, sinceramente. El que me conoce sabe que no pienso mucho en el futuro. No es mi manera de ser, no lo era como jugador, no lo fui en mis inicios como entrenador y tengo la suerte de estar en un gran club",

Laso reconoce que tiene retos de cara al futuro, aunque no le corren prisa: "Hay puestos que yo creo que a todo el mundo le gustarían, ser seleccionador de un equipo como puede ser España. Pero desde luego ahora mismo, en la mayoría de los casos están muy bien cubiertos y no pienso en donde puedo ir o dónde puedo llegar. No sé si ahora mismo valdría mucho para entrenar la NBA. Si saliera esa oportunidad podría pensarlo, pero estoy contento donde estoy".

