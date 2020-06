Doncic, a contrarreloj en la NBA: "No está en la mejor forma, pero hay tiempo para prepararse"

Luka Doncic se está preparando a conciencia para la vuelta de la temporada en la NBA. El base esloveno viajó a su país natal para pasar allí la cuarentena y, tras ejercitarse los primeros meses en su casa, ahora se prepara con un entrenador personal y dobles sesiones diarias en las que no está dejando nada al azar. Tal y como afirma su preparador físico, Jure Drakslar, "está trabajando duro para prepararse para la reanudación de la NBA".

El jugador de los Dallas Mavericks y criado en el Real Madrid cuida hasta el último detalle para volver más fuerte que nunca. Su objetivo es llegar lo más lejos posible en una competición que se retomará en Orlando. Sin embargo, aún le quedan semanas de entrenamiento junto a su preparador personal y a su amigo Luka Rupnik, ex de Montakit Fuenlabrada.

Drakslar, preparador personal de Luka desde hace dos años y el hombre que más conoce su cuerpo, afirma en una entrevista con RIA Novosti que "no está en la mejor forma, lo cual es normal. Los partidos no se jugarán antes de finales de julio, por lo que hay tiempo suficiente para ayudarle a recuperarse y prepararse". No obstante, el también preparador físico del Khimki ruso considera que si la competición volviese ahora, Luka "estará listo" para volver a las canchas.

Una preparación al detalle

"Antes, Doncic estaba en cuarentena y entrenado individualmente en casa. La mayoría de los jugadores lucharon por mantenerse en forma y Luka está mejorando cada día. Pone mucho esfuerzo. Se ha dedicado por completo a estar listo". Y es que Luka tiene grandes esperanzas de realizar un buen final de curso tras un arranque de temporada en el que deslumbró a todos. El genio de Ljubljana estaba promediando hasta el parón por la expansión del coronavirus 28,7 puntos, 9,3 rebotes y 8,7 asistencias y tenía a su equipo clasificado para playoffs con un balance de 40-27.

Luka Doncic y Kristaps Porzingis, durante un entrenamiento REUTERS

Sin embargo, Doncic no solo está tratando de prepararse fisicamente, si no que está esforzándose en todos los aspectos posibles, incluso cuidando su alimentación: "Controlamos absolutamente todo lo que come. Tenemos un plan completo y nuestro propio cocinero prepara la comida según mis instrucciones. Luka prácticamente no come nada que no cocinemos nosotros para él".

No cabe que duda que el ex del Real Madrid se está preparando a conciencia para llegar a la burbuja de Disney World en óptimas condiciones y comenzar así el trabajo junto a sus compañeros: "Aquí puede jugar con un grupo de compatriotas, pero no es como entrenar junto a sus compañeros en Dallas".

