Nocioni: "Campazzo siempre vio la NBA como una posibilidad"

Facundo Campazzo ha demostrado ser en los últimos años uno de los jugadores más en forma del Real Madrid de Baloncesto, así como de toda la ACB o incluso por extensión de la Euroliga. El argentino también ha sido vinculado con la NBA recientemente, nadie puede obviar su calidad.

Sobre él ha hablado Andrés Nocioni, quien compartió vestuario con 'El Facu' en el conjunto blanco: "Pienso que el Madrid con Facundo va a tener que escuchar este verano llamadas de la NBA. De parte de su agente, Claudio Villanueva, o de alguna institución que lo quiera, creo que algún equipo va a intentar darle la vuelta a la situación y llevárselo a la NBA, esa es la realidad".

"Me parece, además, que el Madrid va a tener que entender que va a ser un salto que él va a desear. No es fácil que los jugadores tomen la gran decisión de Sergio Llull, no todos tienen esa mentalidad de quedarse en Europa como ha hecho Sergi. Facundo siempre vio la NBA como una posibilidad, desde muy chico se ilusionó. Él no va a empujar para irse, pero las circunstancias van a hacer que estudie la posibilidad", ha añadido en declaraciones recogidas por el diario AS.

Nocioni se despide de la Euroliga Foto: euroleague.net

Campazzo forma parte del primer equipo del Real Madrid desde la 2017/2018, siendo un pilar fundamental de la plantilla que tiene a sus órdenes Pablo Laso. Pero antes de ocupar un hueco en el plantel del conjunto merengue, 'El Facu' estuvo cedido en el UCAM Murcia.

Agente de Campazzo

"Para que quede claro. En los dos últimos años, durante la temporada, me hablan mil veces scouts de la NBA para preguntarme. Si a eso le añades que mis jugadores siguen creciendo… Campazzo, y lo dije hace tres años, es el mejor base de Europa, y ser el mejor base de Europa significa mínimamente ser uno de los tres mejores jugadores de Europa. Si la NBA no le echa el ojo a uno de los mejores…", dijo su agente Claudio Villanueva en Básquet Plus.

