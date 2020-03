Alfonso Reyes pierde 6 kg por el Covid-19: "Toda la noche al perro negro vagando por mi cabeza"

Alfonso Reyes está viviendo una pesadilla por el coronavirus desde que el pasado 13 de marzo anunciara que había dado positivo en la prueba. El hermano de Felipe Reyes y actualmente presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) está contando en su cuenta de Twitter cómo está viviendo su batalla contra el virus.

Alfonso, que es un hombre de 2,02 centímetros de altura, está sufriendo mientras se encuentra aislado en una habitación de su casa, apartado de su mujer y sus hijos.

"38°C. Apenas he dormido, estoy exhausto. Esto es durísimo. He tenido toda la noche al «perro negro» vagando por mi cabeza", contaba en su cuenta de Twitter.

9° día de lucha:

38°C. Apenas he dormido, estoy exhausto. Esto es durísimo. He tenido toda la noche al «perro negro» vagando por mi cabeza. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 21, 2020

En la red social está actualizando su estado y contando cómo es luchar contra el virus: "Dejaos ya de gilipolleces, este hideputa ataca a todo el mundo. Hombres y mujeres por igual. Qué cansado debe de ser fijarse un nimiedades y no en lo esencial. Espero que al menos nos dejemos de tonterías cuando acabe todo esto", escribía enfadado este sábado.

He perdido 6 kg. Seguimos luchando. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 21, 2020

Alfonso Reyes ha contado que ha perdido seis kilos en los últimos en la última semana por culpa de la fiebre y el resto de efectos del Covid-19: "Si me está dejando a mí como un trapo, imagino cómo actúa con los más débiles"

"Somos un pueblo que nunca baja los brazos, una nación que se une ante los grandes peligros. No desfallezcamos, saquemos lo mejor de nosotros mismos. El que no quiera contribuir, que no moleste. NO NOS RENDIREMOS JAMÁS", escribió también hace unos días.

