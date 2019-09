Causeur: "Enfrentarnos al Fenerbahce podría ser una final de la Euroliga"

El escolta francés Fabien Causeur, que cumple su tercera temporada en el Real Madrid de baloncesto, cuyo equipo recibe este jueves al Fenerbahce, en la primera jornada de la Euroliga, considera a su rival como "un equipo grande", así como no duda en apuntar que los madridistas siempre aspiran "a ganar" la competición europea.

"El primer objetivo es llegar a los cuartos de final, y estar entre los ocho primeros equipos de Europa. El Real Madrid siempre aspira a ganar títulos e intentar ganar la Euroliga. La confianza la tenemos desde siempre porque este equipo ha ganado tanto que estamos siempre listos para levantar títulos. Vamos a intentar que la Euroliga vuelva este año a Madrid", comenta Causeur, a la televisión de su club.

Ganas de empezar

Causeur, ante el debut esta campaña en la Euroliga, señala: "Tenemos un poco de nervios porque nos enfrentamos a un equipo grande como el Fenerbahçe. Podría ser una final y eso me provoca algo especial. Por eso, tengo ganas de empezar".

"En los momentos importantes de la temporada tengo muchas ganas de vencer. Voy con una energía y ambición cada vez más grandes. Las últimas dos 'Final Four' me han salido bien porque he tenido mucho acierto. Eso es el baloncesto. Puedes tener un día malo, pero hay que ir con mucha energía e intentar ayudar al equipo", añade.

Tavares, Campazzo y Garuba, en el Real Madrid - UCAM Murcia de la Liga Endesa

El equipo turco se ha reforzado bien este verano tras las salidas de Nico Melli (New Orleans Pelicans) y Marko Guduric (Memphis Grizzlies). Han llegado dos exNBA como Nando de Colo y el que fuera número 2 del Draft de 2011, Derrick Williams.

[Más información: El Real Madrid respira con la lesión de Carroll: solo sufre un esguince cervical]