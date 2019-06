Campazzo: "No tenemos que reprocharnos nada, el otro día entró la última y esta vez no"

El base argentino del Real Madrid Facundo Campazzo aseguró, tras perder en el tercer partido de la final de la Liga ACB ante el Barcelona Lassa (78-77), que su equipo no puede reprocharse nada pese a la derrota.

Campazzo en la final de la Liga ACB ACBMEDIA

"El otro día entró la última y esta vez no. No tenemos que reprocharnos nada porque hicimos un gran juego en gran parte del partido. Ellos estuvieron más acertados en los últimos minutos y nosotros no tanto", resumió el director de juego.

Campazzo quiso quitar hierro a la derrota y recordó que el Madrid "ni era campeón con dos a cero en la serie ni mucho menos ahora con dos a uno", y alabó la calidad de la plantilla del Barcelona, que es, en sus palabras, "un gran equipo".

Un gran partido sin premio

El base insistió en el buen partido cuajado por los blancos en el Palau Blaugrana, ya que, en su opinión, el Madrid encontró "el equilibrio entre el buen juego y la intensidad, algo que hay que copiar" de cara al resto de la final. "No tenemos que pensar más allá del viernes. Creo que sería un error por nuestra parte pensar en ese quinto partido en casa. Nuestra única final es la que viene ahora", resumió.

