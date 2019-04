Horario internacional y dónde ver el Real Madrid - Breogán

El Real Madrid recibe la visita del Breogán este sábado en el WiZink Center con la lección aprendido del partido de ida. Y es que en la primera vuelta del campeonato liguero, los hombres de Pablo Laso se vieron sorprendidos en Lugo y salieron derrotados, algo de lo que ha advertido el propio entrenador merengue, declarando que la confianza nunca es una buena amiga.

Tras ese traspiés y la evolución que ha seguido tomando la Liga Endesa, el equipo blanco quiere aferrarse a su feudo y conseguir una victoria que le mantenga en la persecución con el Barcelona Lassa por el liderato. El equipo azulgrana lleva dos victorias más que los madridistas en la competición doméstica, por lo que no fallar es clave para no descolgarse de la pelea por el título.

Por su parte, el Breogán llega al duelo en la antepenúltima posición de la tabla, lo cual unido a que esta vez no cuentan con el apoyo de su afición, refuerza la condición de favorito del Real Madrid. No obstante, la plantilla blanca tendrá en consideración la palabra de su entrenador, pues tenerlo todo de cara para ganar no significa salir a la cancha con una excesiva relajación.

Horario Real Madrid - Breogán

Horario del partido

El duelo entre el Real Madrid y el Breogán se disputará este sábado 27 de abril a las 18:00 horas en el WiZink Center.

Hora local: 18:00 horas.

América

Estados Unidos: 09:00 horas-Costa Oeste-; 12:00 horas-Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 11:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 13:00 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 17:00 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 18:00 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 18:00 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 19:00 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 20:00 horas.

Cómo ver el partido

El partido será retransmitido a través de #VAMOS y en EL BERNABÉU, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.

[Más información: Pablo Laso: "Estamos más que avisados tras el partido de ida, fueron muy superiores a nosotros"]