Szczerbiak: "Sergio Llull hace bien en no ir a la NBA"

Walter Szczerbiak es uno de los grandes nombres del Real Madrid de baloncesto en el siglo XX. El jugador, nacido en Alemania, jugó siete años en el equipo blanco y dejó grandes momentos como un partido en el que anotó 65 puntos sin necesidad de ningún triple. A sus 69 años, ha sido entrevistado por Radio MARCA con motivo de la Copa del Rey y ha hablado sobre grandes nombres del baloncesto actual como Llull o Doncic.

Sobre el conjunto de Pablo Laso, 'Wally' Szczerbiak reconoce que se asombra viendo al equipo. "Yo me asombro con este equipo. El año pasado los estuve viendo en la Copa de Gran Canaria detrás del banquillo y casi me dieron miedo de lo grandes que eran todos, por sus cualidades físicas, las cosas que hacen con el balón...", declaró.

De cara a la Copa 2019, Szczerbiak no se ve capaz de dar ningún favorito. "La Copa es bonita porque cuando trabajaba en la ACB conocía a muchos de los directivos, entrenadores, jugadores de otros equipos y eso me hace sufrir un poco por todos, es un torneo de K.O. que me hace sufrir pero a la vez alegrarme por todos", aunque sí que puntualizó que "ahora que ya no trabajo para la ACB quizás me tiren más los colores blancos".

"Con Doncic el Madrid ha formado a un campeón"

El exjugador cree que a Luka Doncic "le ha ayudado mucho la competición, contra quién ha jugado". "Tanto la ACB como la Euroliga son las dos competiciones más fuertes. Hay jugadores muy grandes y muy atletas, se trabaja mucho la condición física".

Luka Doncic en un partido con los Dallas Mavericks Reuters

Para Szczerbiak, la acción del equipo blanco ha sido decisiva para el desarrollo del jugador, que está asombrando a todo el mundo. "Doncic ha jugado constantemente con la presión de jugar para el Real Madrid, que lo ha formado hasta ser un campeón en la NBA, mejor que un jugador universitario".

"Llull hace bien en no ir a la NBA"

"Sergio Llull hace bien en no ir a la NBA. ¿Cuántos jugadores han ido a la NBA y no han tenido la oportunidad de desarrollar su juego? Yo tuve una oportunidad de irme a los Clippers de la época pero solo me ofrecían un año de contrato y el Real Madrid me daba cinco. Yo no me arrepiento de mi decisión porque disfruté jugando y teniendo protagonismo", declaró Szczerbiak.

"¿Cuántos jugadores han ido allí como Rudy Fernández o Sergio Rodríguez? ¿Y dónde se divierten más? Donde tienen más protagonismo y pueden demostrar mucho su talento. O estar como Abrines, que te meten en alguna esquina allí para esperar a que juegue el Westbrook de turno y tú le abras espacios. Es una decisión que hay que tomar, por ejemplo Navarro ha tenido la experiencia en Memphis y él estaba en otro ambiente socialmente al que había en la NBA. Estás sacrificando mucho para ir allí, todos tienen que tomar sus propias decisiones", concluyó el exjugador.

