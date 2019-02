Pablo Laso: "Si tengo que ganar la Euroliga con un tiro, sería para Carroll"

El Real Madrid cayó con polémica en Rusia. A falta de 10 segundos, Carroll se levantaba a lanzar de tres cuando fue golpeado en su mano derecha. Los colegiados no señalaron una falta que minutos antes habían pitado en el otro campo, de Deck sobre Kurbanov. Pablo Laso no quiso entrar en polémicas y engrandó el nivel de su jugador, que no pudo llevar el partido a la prórroga.

Los colegiados ya anularon un triple de Campazzo por falta en ataque, algo que acabó pesando en el marcador. Con esta derrota, el Real Madrid se coloca tercero en la clasificación, pero con un amplio margen sobre el cuarto clasificado, lo que puede asegurar el factor cancha, clave para el técnico vasco.

El problema del rebote

"Nuestro mayor déficit fue el rebote. Hicimos muy buen trabajo con sus exteriores. Pero las dos faltas tan rápidas de Tavares nos condicionaron. Hicimos muchas cosas para poder ganar. Estoy muy feliz por el rendimiento del equipo. Fuimos un equipo. Con la excepción de los rebotes, fuimos muy sólidos".

Las pérdidas tras el descanso

"Los errores les permitieron transiciones rápidas".

Pablo Laso lanza órdenes desesperado a sus jugadores Agencia EFE

La falta de Llull

"No estoy preocupado por ningún jugador, la temporada pasada el equipo también logró superar la falta de varios de sus jugadores".

La última jugada de Carroll

"Si tengo que ganar la Euroliga con un tiro se lo daría siempre a Carroll. No importa si falla un tiro, dos, tres, veinte, treinta, cuarenta o cincuenta. Le daría el balón mil veces".

El factor cancha

"Seguiremos intentando asegurar la ventaja de campo".

