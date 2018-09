Luka Doncic entra el Top 70 de la NBA sin haber debutado

Luka Doncic no ha tenido que esperar a que empiece la temporada para tener un impacto inmediato en la NBA. El exjugador del Real Madrid, que no ha disputado todavía un solo minuto con los Dallas Mavericks, ya está considerado como uno de los mejores jugadores, y en su primera temporada se ha colado en el top 100 que ESPN realiza antes de cada temporada. Su gran campaña con el Real Madrid ha sido el impulso definitivo para ocupar una plaza tan prestigiosa.

Esta cadena ya dejó fuera el año pasado a Carmelo Anthony, y este año ya han colocado a Doncic entre los mejores, algo que dará que hablar. El escolta esloveno ha entrado directamente en el puesto 62 de la lista por delante del jugador de los San Antonio Spurs Dejonte Murray, que ya disputó una gran temporada el año pasado, y por detrás de otro adolescente mediático de los Los Ángeles Lakers como Lonzo Ball.

"El principal candidato a Rookie del Año y el jugador más preparado para la NBA de la clase de 2018, Doncic debería aparecer en la hoja de estadísticas como una amenaza de triple-doble constante en Dallas", asegura ESPN. Además "es probable que su anotación esté yendo y viniendo, Doncic podría liderar a los novatos en asistencias, con DeAndre Jordan acechando el aro y con los tiradores que tendrá a su alrededor". Así explicaba la cadena su posición en la lista.

Luka Doncic, durante un entrenamiento con Dallas Mavericks. Foto: Instagram (@dallasmavs)

En NBA 2K19 también asumen su talento

No solo los expertos de la NBA colocan al esloveno en los puestos más altos de los mejores jugadores. Los creadores oficiales de uno de los juegos más reclamados ya oficializó que Doncic tendría una media de 79, una cifra muy alta para un jugador que todavía no ha disputado ningún partido con su actual equipo, pero tienen unas expectativas puestas en su figura, y no se equivocan.