Hazard bromea con las críticas: "Todavía no entiendo bien el español"

Eden Hazard llegó al Real Madrid este verano con gran expectación. A pesar de la innegable calidad del belga, su inicio en el club blanco no está siendo lo suficientemente bueno para muchos. El jugador de 28 años ha concedido una entrevista para La Dernière Heure donde ha declarado estar tranquilo con las críticas recibidas.

Considera que desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu, todavía no ha pasado por momentos complicados, pero es consciente de la relevancia del club en todo el mundo: "No, no he vivido semanas difíciles en Madrid. Sé que hablamos mucho del Real en todas partes, por eso estoy aquí, pero todavía no entiendo bien el español. No veo las críticas". Se lo ha tomado con humor afirmando que todavía no conoce el español de forma correcta, por lo que no puede leer lo que se habla de él.

El jugador se ha mostrado muy emocionado con la situación que atraviesa ahora mismo su selección, dirigida por Roberto Martínez: "Siempre nos divertimos cuando jugamos al fútbol. Es cierto que ya estábamos clasificados, pero también muestra el estado de ánimo del grupo".

Hazard con la selección belga. Instagram (@hazardeden_10)

Bélgica ganó este domingo a Kazajistán por dos goles a cero: "El entrenador nos dijo que el objetivo ahora es divertirse y tratar de ganar todos los partidos. Eso muestra que el grupo vive bien, que el grupo siempre quiere ganar. También demuestra que estamos listos para hacer grandes cosas", sentencia el futbolista de 28 años.

