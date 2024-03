Google Keep revoluciona Android: te ayudará a crear listas de todo tipo con inteligencia artificial

La inteligencia artificial llega a Google Keep El Androide libre

Justo en noviembre del año pasado Google integró la lista de la compra en Keep como una de sus últimas y mejores novedades, pero ahora va más allá con la llegada de la IA a su app de notas. Una experiencia que gana muchos enteros, ya que muchas de las listas suelen estar basadas en información que se extrae de la misma web, como podría ser la lista de ingredientes para el mejor gazpacho andaluz.

Esa información que se suele consultar en el buscador de Google o mismamente en los chatbots de IA como ChatGPT o Gemini, ahora se puede realizar directamente desde la app de notas del gigante tecnológico. Y es una idea bien rompedora, ya que se evita el tener que estar copiando la información a una lista para dejarla confeccionada desde Keep.

Estos días atrás ha empezado a llegar esta funcionalidad a más usuarios en Google Keep para ayudar con la tarea de crear una lista. Se basa en el uso de la IA generativa para que a través de unos prompts se puedan crear listas de esas también conocidas como 'to-do'.

Imagen de la nueva función de Google Keep El Androide libre

Al entrar a Keep debería de aparecer un mensaje avisando de que se tiene disponible esta nueva función con algunos detalles interesantes. Es una experiencia nueva de Workspace Labs según se puede leer y es ideal para crear listas to-do, de compras y más.

Eso sí, Google avisa de que en esta fase de desarrollo los datos de las listas creadas podrán ser leídos por personas para así optimizar la experiencia, y se recomienda no incluir información personal o sensible. Según Mishaal Rahman que ha compartido una serie de capturas de su funcionamiento, todo comienza con un mensaje en Keep: "ayúdame a crear una lista". Para que justo después se pueda crear un prompt para una lista de películas clásicas para ver en Halloween.

Crea listas rápidas con la IA de Google Keep El Androide libre

Inmediatamente Keep genera una lista de puntos con las mejores películas que se pueden ver y un botón para insertarla en una nota. De esta forma, es como si se estuviera frente a la IA de ChatGPT o Gemini de Google para que genere todo tipo de listas.

Y es que para preparar una receta de cocina es de gran ayuda (o para un buen cocktail), al simplemente pedirle a la IA que pase una lista de ingredientes del cocido madrileño, de la paella valenciana o mismamente de un buen gazpacho andaluz. Lo mismo sucede con lista de rutinas diaras para mejorar la forma física, para aprender inglés o para tener a mano las mejores películas de los últimos años para así pasar una buena tarde de cine.

Imagen de una lista de ingredientes para el cocido madrileño que podría usarse en lo nuevo de Keep El Androide libre

Una novedad que se empezó a desplegarse en febrero de este año según Mishaal Rahman, pero que ahora parece que se está extendiendo su experiencia a más usuarios. Solo queda esperar por un anuncio oficial por parte de Google, aunque con el Google I/O 2024 en mayo, podría ser que se usase este evento para su anuncio al igual que otras novedades basadas en la IA.