Un tablet Samsung para ver series sin parar: el chollo de Costco que arrasa en España

La Samsung Galaxy Tab A9+ llegó el año pasado como una tablet barata, pero de muy buenas prestaciones. Ahora está en oferta en COSTCO para hacerse con un dispositivo que cuenta con una pantalla de 11 pulgadas en su variante WiFi y el chip Snapdragon 695 para sacar muy buena nota tanto en el rendimiento como en la eficiencia energética.

Esta tablet de Samsung se puede adquirir en COSTCO por 199,99 euros con un descuento aplicado de 50 euros. Aparte de la pantalla de 11 pulgadas con panel TFT, también se caracteriza por una cámara principal de 8 Mpx y su peso: 480 g. Una oferta que incluso mejora la disponible desde la web de Samsung en estos días para esta misma tablet.

Y es que el fabricante coreano en esta tablet no se ha olvidado de nada para ofrecer ciertas prestaciones bien interesantes. Aparte de las dimensiones de la pantalla, su resolución va a la par con WUXGA (1.920 x 1.200) y la reproducción de 16 millones de colores. Es decir, que cualquier contenido multimedia se verá bien nítido y a una gran calidad.

Samsung Galaxy Tab A9+ Samsung

Si ya se ha mencionado que en sus entrañas corre el chip Snapdragon 695, se le acompaña con 4 GB de memoria RAM y una interna de 64 GB con el soporte a microSD de hasta 1 TB. En la parte frontal monta una cámara de 5.0 Mpx y en la trasera una de 8 Mpx con autofocus y flash capaz de grabar a FHD (1080p) a 30 FPS.

Hay que recordar que es una tablet de buenas dimensiones en la pantalla que viene limitada ya por su precio para encontrarse dentro de las 'baratas', pero incluso así, ofrece GPS, minijack de 3,5 mm, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, Bluetooth 5.1 y sincronización con el PC gracias a Smart Swtich en su versión para Windows.

La batería es de 7.040 mAh, por lo que a primeras cuenta con autonomía suficiente para pasar del día siempre con un uso intensivo. Otros detalles son sus dimensiones de 168,7 x 257,1 x 6,9 mm y One UI como la capa personalizada que ofrece herramientas de gran valor como Carpeta Segura.

La versión del sistema es Android 13 con One UI 5.1, a la espera de que en algún momento de los próximos meses Samsung lance la actualización a One UI 6 basada en Android 14 para traer las nuevas experiencias en el software. Eso sí, las basadas en IA no estarán disponibles de momento según lo dicho por el gigante tecnológico hace bien poco.