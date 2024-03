Prueba el nuevo Galaxy S24 sin cambiar de móvil y totalmente gratis: así es la nueva versión de la app

Samsung ha dado un golpe en la mesa con el lanzamiento de los nuevos Galaxy S24, y todo gracias a Galaxy AI; las funciones de Inteligencia Artificial integradas en los nuevos móviles punteros de la compañía son un auténtico motivo para cambiar de móvil.

En EL ESPAÑOL – El Androide Libre hemos podido usar las funciones de IA de los Galaxy, y creemos que pueden cambiar la forma en la que usamos el móvil. Funciones como ‘Circle to search’, que hace una búsqueda sólo con hacer un círculo en la pantalla, o las funciones avanzadas de la Galería, que permiten mejorar nuestras fotos, desenfocar el fondo o colorear imágenes en blanco y negro, son sólo algunas de las más destacadas.

A eso hay que sumar la integración de la IA en las apps ya disponibles en los móviles Galaxy, como la traducción automática de textos, la copia de textos escritos a mano, o el corrector ortográfico automático.

La IA de Galaxy en tu móvil

Sin embargo, puede ser difícil saber hasta qué punto esas funciones son útiles sólo a través de las impresiones de otra persona. Lo que alguien puede considerar muy útil puede ser sólo una curiosidad para nosotros, y al revés; algo que no llama la atención a alguien puede ser una función imprescindible para otro.

Por eso, el anuncio de hoy de Samsung es tan importante: la actualización de la app Try Galaxy para implementar las funciones de IA de Galaxy. Try Galaxy es una aplicación web que convierte nuestro móvil en un Galaxy, permitiendo usar tanto la interfaz de One UI como las apps preinstaladas de Samsung e incluso algunas funciones avanzadas.

App Try Galaxy de Samsung El Androide Libre

Usar esta app es muy parecido a usar un nuevo móvil Galaxy con OneUI 6.1.0 instalado; no es exactamente igual, por supuesto, ya que tenemos las limitaciones de ‘hardware’ de nuestro móvil (no vamos a disfrutar de la misma pantalla, evidentemente), pero viene bien para comprender cómo funciona la experiencia de los Galaxy.

Esto es importante, porque la experiencia de One UI es algo diferente a las capas de otros fabricantes y a Android puro. Instalar la app es muy sencillo. Sólo tenemos que entrar en esta dirección desde el móvil usando el navegador Chrome, y en , buscar la opción de “Instalar aplicación” o “Añadir a la pantalla de inicio”.

Instalación de la app Try Galaxy con Chrome El Androide Libre

La aplicación web aparecerá como un icono en la pantalla de inicio de nuestro móvil, y al iniciarla ocupará toda la pantalla, ejecutando la interfaz de One UI. Aunque Samsung promociona esta app para móviles de su marca, hemos podido probarla también en otros dispositivos como los móviles Pixel sin problemas.

Con la última actualización, podemos ver el efecto de algunas de las funciones de Galaxy AI, la nueva plataforma de Inteligencia Artificial de Samsung. Un nuevo widget dedicado a Galaxy AI permite acceder a demostraciones de funciones como ‘Circle to search’, el asistente de notas, el asistente de fotos y la traducción automática.