Lo nuevo de Amazon Prime Video que querrías en Netflix para no perder tu vida buscando qué serie o peli ver

Los nuevos Fire TV Stick de Amazon ya han llegado a España para disfrutar de una televisión más 'inteligente'. Ayer el gigante de las tiendas online se abalanzó sobre el público presente para mostrar su nueva Alexa con esa nueva capacidad gracias a la IA generativa. Entre todas sus ventajas se mostró una función que a bien seguro Netflix pagaría millones de dólares por incluirla en su plataforma.

Las plataformas de streaming carecen de una función de búsqueda que ahorre tiempo a los usuarios para así encontrar un contenido que quieran reproducir. Netflix ha ideado distintas formas para que sus usuarios no se pierdan entre el extenso catálogo que ofrece desde su suscripción. Y es que ponerse a buscar algo en estas plataformas a veces se convierte en todo un infierno. Justo va relacionado con un comportamiento muy humano: no saber qué elegir cuando la oferta es muy variada o lo conocido como la paradoja de la elección.

El psicólogo norteamericano Barry Schartz publicó en 2004 el libro La paradoja de la elección: Por qué más es menos. Esta paradoja explica que la tendencia del ser humano es estar menos satisfecho con las decisiones que toma cuantas más alternativas tenga donde elegir. Varios ejemplos serían la vasta selección de opciones en un supermercado, la variedad de clases en una universidad o esa gran variedad de dulces en una pastelería. Cuantos menos pasteles, más fácil elegir, en cambio, si es al revés, más complicado se hace si hay decenas de ellos.

Es lo que sucede con estas plataformas y es dónde justamente ha dado en el clavo Amazon en Prime Video con los nuevos Fire TV Stick gracias al uso de la IA generativa para las recomendaciones. Ayer en el anuncio de su nuevo catálogo de productos, Amazon hizo una demostración de cómo funciona su IA para realizar recomendaciones en Prime Video. Pulsando el botón de voz en el mando del Fire TV Stick, se le solicitó a Alexa que mostrara todas las películas que han sido nominadas a los Óscar, pero que no han recibido ningún premio. Justo después de mostrar todo este contenido, se le solicitó que de todas ellas mostrara las aptas para cualquier público.

Así fue hilando una solicitud detrás de otra para mostrar finalmente el contenido deseado. Otro ejemplo es buscar películas de acción, para que de la selección dada por la IA, se pregunte por aquellas por las que no se tiene que pagar, después de todas estas las que no se han visto todavía y finalmente aquellas que se pueden ver en compañía de los más peques de la casa (se puede presenciar la demostración en YouTube). Lo mejor de todo es que ahora Alexa responde de una forma más natural y su motor de reconocimiento de voz también ayuda mucho. Así se lo ha tomado Amazon con su nueva experiencia de búsqueda de contenido en el nuevo Fire TV que usando su catálogo de series, documentales y películas es capaz de que no se pierda tanto tiempo buscando qué ver.

Tal como clama Amazon, es como preguntarle a un amigo o familiar por recomendaciones de películas. Y lo mejor de todo es que se hace con la voz, así que se puede dejar de lado esa experiencia de estar pulsando botones para perderse por el aluvión de contenido que suele ser Netflix, HBO, Disney+, Filmin y otras plataformas. Es una gran funcionalidad que a bien seguro querría tener la misma Netflix, pero ocurre esto: necesitaría a la IA de la nueva Alexa, o una inversión multimillonaria para poder producir algo similar y el tiempo necesario para ello.

