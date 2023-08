Probamos el SPC Discovery: 4 claves de un móvil español que sólo cuesta 110 euros

Pese a que algunos usuarios necesitan contar con lo mejor en su móvil para poder utilizarlo para trabajar o incluso para jugar, no es el caso de todo el mundo. Muchas personas necesitan el móvil únicamente para llamar, envíar algún mensaje por WhatsApp y realizar alguna búsqueda ocasional en internet, y para eso no es necesario gastarse mucho dinero.

SPC es una marca española que se está enfocando en el segmento de entrada, y este Discovery, con un precio de 109 euros, es de los móviles más baratos del mercado. Sin embargo, aún así destaca respecto a mucha de su competencia, en especial en lo que a diseño y batería se refiere, aunque tiene otros añadidos como el NFC.

En EL ESPAÑOL - El Androide libre hemos probado este dispositivo en profundidad para descubrir cuáles son sus puntos fuertes, puesto que esconde algunas sorpresas a pesar de su ajustado precio.

Tiene un diseño pulido

En la presentación del dispositivo, el diseño fue uno de los puntos en los que la compañía hizo hincapié. Solo hay que tocarlo para darse cuenta de que, en este sentido, va un paso más allá que dispositivos de precios similares. Aunque, como es lógico, su bajo precio es un factor limitador en este sentido.

Cuenta con una frontal con marcos reducidos, con el inferior un poco más grande que el resto y con un notch en forma de gota en la parte superior, que es donde se ubica la cámara. Tanto su purto de carga como su altavoz y el jack de 3,5 mm para los auriculares están situados en el marco inferior.

Botonera del SPC Discovery Jacinto Araque El Androide Libre

Su parte lateral es totalmente plana, lo cual le confiere un aspecto moderno, al día con las tendencias del mercado. El tacto que ofrece el policarbonato con el que está construido es suave, lo cual, además de evitar que se ensucie fácilmente con huellas dactilares, también hace que sea cómodo de utilizar.

Su trasera es completamente lisa, a excepción de los dos sensores fotográficos y el flash. El borde derecho está ocupado por la botonera de volumen y el de encendido, que también funciona como lector de huellas dactilares. En la izquierda también hay un botón que, en este caso, sirve para activar Google Assistant.

Su batería dura mucho

Sin duda, la autonomía es una de las grandes virtudes del dispositivo en cuanto a funcionamiento se refiere, y aquí hay varios factores que entran en juego de forma determinante. El primero es la pantalla, que con una resolución que se queda en HD+ y una tasa de refresco convencional, de 60 Hz, supone un ahorro energético para el dispositivo. A cambio, eso sí, de sacrificar calidad de imagen.

Por otra parte, se trata de un dispositivo 4G. Al no contar con conectividad 5G, que a día de hoy no está tan extendida, no tiene pierde batería ni consume recursos al buscar este tipo de redes, un proceso que puede acabar drenando la autonomía. Sumando esto a su gran batería de 4.500 mAh, hace que el dispositivo pase sobradamente del día de autonomía.

Capacidad de batería en el SPC Discovery Jacinto Araque El Androide Libre

Además, el móvil cuenta con un sistema capaz de analizar la salud de la batería para ofrecer consejos al usuario en caso de que esta esté sufriendo algún tipo de desperfecto. Sin duda, es uno de los apartados que mejor rendimiento ha ofrecido en nuestras pruebas.

No usa Android Go

Muchas de las marcas que suelen apostar por lanzar al mercado dispositivos baratos lo hacen utilizando Android Go, una versión del sistema operativo pensada para funcionar en smartphones extremadamente humildes. Esto, de por sí, no tiene por qué ser nada malo, pero es cierto que hay ocasiones en las que las limitaciones de este software vienen acompañadas de un hardware demasiado modesto. En este sentido, la compañía ha decidido apostar por cumplir los requisitos para poder utilizar una versión de Android normal y sin limitaciones.

Apps de Google en el SPC Discovery Jacinto Araque El Androide Libre

En este caso se trata de Android 13, la versión más reciente del sistema operativo en el momento de lanzarse el móvil al mercado. Además, el apartado del software es bastante limpio, puesto que se adapta perfectamente a las líneas de Material You, con una leve personalización por parte de la marca.

Más allá de eso, cuenta con algunas apps preinstaladas por parte de la marca con las que se pueden controlar otros de sus dispositivos, además de las apps básicas nativas para usar el dispositivo, como el explorador de archivos o el calendario. La compañía ha decidido usar las aplicaciones de Google para ello.

Actualizar depende del rendimiento

El SPC Discovery es un smartphone con un precio bastante contenido, y esto suele implicar que su vida útil en cuanto a las actualizaciones, será menor que la de un móvil más caro, como es lógico. Sin embargo, desde la marca no hablan de promesas respecto a las actualizaciones, sino al rendimiento.

Una vez se pueden adaptar las nuevas versiones del sistema operativo al móvil, la compañía hace pruebas para determinar su rendimiento respecto a la versión anterior. Si debido a una actualización, el móvil puede sufrir una caída en el rendimiento y hacer que los usuarios experimenten una peor experiencia, se descartará.

Pantalla del SPC Discovery Jacinto Araque El Androide Libre

Para SPC tiene poco sentido adaptar la nueva versión de Android si esto va a suponer que el móvil funcione peor, por lo que la compañía apuesta por priorizar la potencia y el buen funcionamiento del dispositivo antes que la versión del sistema. Lo mejor es que esto no interfiere en la recepción de los parches de seguridad.

¿Me lo compro?

Antes de nada, hay que tener en cuenta que el spc Discovery es un móvil básico, utilitario. Es uno de esos dispositivos que puede ser una buena opción, si solo buscas llevar a cabo tareas básicas con el móvil, como hacer llamadas utilizar aplicaciones de mensajería, moderadamente e incluso algunas redes sociales.

Incluso en un rango de precios ajustado consigue diferenciarse de sus competidores. Gracias a algunas cosas como su diseño o el hecho de que no utiliza Android Go, la versión limitada del sistema operativo, sino que usa una versión de Android convencional.

Además, su batería de larga duración hace que uno de los apartados más importa a los usuarios este cubierto, y se pueda llegar al final del día sin tener que haber puesto a cargar el dispositivo. También cuenta con un gran diseño que, a nivel estético, supera a muchos de los móviles que se sitúan en su mismo rango de precios.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan