El gadget de Lidl para hacer videollamadas y grabar TikToks como un maestro: cuesta menos de 20 euros

Los móviles Android son un dispositivo ideal para hacer videollamadas, gracias a las facilidades que ofrecen en cuanto al transporte y a la buena calidad que pueden tener las pantallas y cámaras frontales. Sin embargo, hay algunos accesorios disponibles en España que pueden hacer esta experiencia mucho más cómoda.

Hoy te vamos a enseñar uno de sus accesorios, que cuesta menos de 20 euros en Lidl y es capaz de cumplir con varias funciones que ayudarán durante la videollamada, no solo a que se pueda dejar el móvil, apoyado correctamente, sino también a que se nos vea mejor.

Se trata de un soporte portátil con iluminación, el cual es posible llevarse a cualquier lugar para poder dejar el móvil reposando correctamente sin riesgo de que se resbale o se caiga, y que además cuenta con un pequeño módulo en el que hay una luz, al más puro estilo de los trípodes que se utilizan para grabar TikTok, pero en miniatura.

Sube el nivel de tus videollamadas

Hay ocasiones en las que mejorar la experiencia que ofrecen los móviles en ciertos aspectos no es caro en absoluto. Si se trata de una acción que se realiza de forma diaria, puede merecer la pena invertir en hacer el dispositivo más cómodo o competente, ya sea con accesorios como un lápiz táctil o uno de estos soportes.

Este, en concreto, está compuesto por una base circular sobre la que se encuentra el soporte sobre el que hay que poner el móvil. Este cuenta, únicamente, con límite en la parte inferior, por lo que no importa la altura o el ancho del dispositivo que se quiera poner sobre él, e incluso se puede poner el móvil en formato horizontal.

Soporte videollamadas El Androide Libre

La luz con la que se puede conseguir una mejor iluminación para las videollamadas no está a la vista, sino que se encuentra integrada en el propio cuerpo del soporte, lo cual le da un aspecto más sobrio y elegante, y permite esconder este flash cuando no es necesario para que no moleste a la vista. Si se despliega la iluminación, esta se encenderá automáticamente para alumbrar lo que haya frente al móvil, y esta es regulable, permitiendo encontrar el ángulo más cómodo para cada usuario.

Para facilitar el transporte, el fabricante indica que es posible plegarlo para que ocupe menos espacio. Se trata de un accesorio que no solo es útil a la hora de hacer videollamadas, sino que puede ser determinante a la hora de grabar contenido para redes sociales como Instagram o TikTok. Mejorará las condiciones en las que tiene que grabar la cámara frontal, que, por lo general, no cuenta con tan buena calidad como la posterior.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan