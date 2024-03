Corrige los problemas de Google Maps antes de viajar en Semana Santa: las seis claves que no conoces

Los móviles se han convertido en el acceso a Internet prioritario para la mayoría de ciudadanos españoles. Esto viene siendo así desde hace más de una década, pero poco a poco la diferencia con otros accesos, como los ordenadores, se va acrecentando. Así pues, buscar cosas online ya es algo que se hace mayormente desde el móvil, más aún cuando hablamos de búsquedas geolocalizadas.

Estas búsquedas dependen del lugar en el que se esté, dando prioridad a las que están cerca. El ejemplo más conocido es el de las aplicaciones de navegación GPS que incluyen puntos de interés. Y dentro de esas la más popular es Google Maps, aunque hay otras, como Apple Maps o Waze.

Google Maps es una de las apps más fiables de la empresa que la desarrolla, y al no ser usada para buscar noticias o acontecimientos de última hora o en directo, es raro que haya problemas. Pero en ocasiones sí que nos encontramos con fallos que impiden usar la aplicación. Estas son las soluciones más efectivas.

Caché y almacenamiento

Lo primero que hay que comprobar es que la aplicación esté correctamente instalada y actualizada. Esto último se puede comprobar en la sección Mis Aplicaciones que aparece si se deja pulsado en icono de Google Play Store en el móvil. Al entrar en esa sección veremos si hay alguna actualización pendiente.

En el caso de que la haya se instala. Si no, hay que pasar a borrar la información de la misma, en los Ajustes del móvil. Para ello hay que entrar en la sección Aplicaciones de los Ajustes del móvil, buscar Google Maps y seleccionarla. Ahí se entrará en los ajustes de la propia aplicación. En una sección llamada Uso estará la sección Almacenamiento.

Caché y Almacenamiento

Ahí es donde hay que entrar para borrar los datos de la Caché. Si sigue sin funcionar se pueden borrar también los datos de Almacenamiento. También se puede acceder a esta sección pulsando en el icono de la multitarea y luego en Info de la app. El último recurso, si todo falla, es desinstalarla, reiniciar el móvil y volver a instalarla.

Icono del GPS en rojo

Otro error que se suele ver está relacionado con el GPS del móvil. En concreto, la aplicación no es capaz de acceder a la geolocalización. Esto es así porque por algún motivo se ha desactivado este sensor. Es posible que haya sido por error, al pulsar en el icono de la zona de notificaciones.

Ubicación por GPS

Para solventarlo solo hay que activarlo en los ajustes del móvil o bien en Google Maps, pulsando en el icono rojo con el símbolo de interrogación y activando los permisos que se solicitan. Tras un momento deberíamos poder volver a ubicarnos sin problema.

Falta de conexión

Algo parecido pasa cuando se realiza una búsqueda en la aplicación pero no tenemos cobertura, o no hay conexión Wifi por un problema con el router. En este caso los resultados serán limitados, y estarán basados en la caché de la aplicación, porque el sistema no puede acceder a Internet.

Error de conexión

Para solventar el problema hay que conectarse. O bien se elige una red Wifi que no de fallos o bien hay que asegurarse que los Datos móviles están activos y que la SIM de la operadora funciona correctamente. Es posible comprobarlo con otras apps, que deberían funcionar si la conexión es correcta.

Error de la brújula

Otro problema común es que la brújula digital que se incluye en esta aplicación no funcione. Para calibrarla se ha de hacer dentro de la propia app. Para ello hay que pulsar en el icono azul que aparece en el lugar donde nos ubicamos. Luego hay que pulsar en Calibrar.

Corrección de fallo de la brújula

La interfaz de Google Maps usa realidad aumentada para encontrar las fachadas de los edificios y colocarte de manera correcta con respecto al Norte. De esta forma se puede calibrar el móvil de manera sencilla y rápida, sin tener que moverlo en forma de 8 como pasaba antes.

Listas y favoritos

En el caso de que usemos mucho Google Maps y tengamos guardados sitios en las diferentes listas que hay, o que hayamos subido fotos y no aparezcan en el perfil, hay que comprobar que el sistema no está usando una cuenta distinta del móvil. Es común tener varios correos electrónicos configurados, y todos tienen sus perfiles concretos de Gmail, Google Maps, YouTube, etc.

Cuenta correcta

Para elegir el correcto hay que comprobar que la imagen de la esquina superior derecha, el avatar, es el adecuado. Se puede pulsar encima de él y cambiar entre los que se tengan configurados, para solucionar este fallo.

Otros fallos

Si el problema es diferente a estos siempre puede ser un error de los servidores. Se puede comprobar si el sistema de Google que se encarga de controlar Google Maps tiene problemas en páginas como Downdetector. En la sección dedicada a esta app se ven los fallos reportados por los usuarios, así como el momento de dichos reportes.

Si se aprecia un pico en el instante en el que se está teniendo problemas es muy posible que dicho fallo se deba a la infraestructura de la empresa y no a nuestro smartphone en concreto. Con todo, si hay alguien a nuestro lado, siempre podemos preguntarle si le funciona Google Maps, para descartar otros fallos que no dependan de nosotros, como un fallo en la cobertura de la operadora.