Google Keep ya permite dar formato a los textos en Android: una novedad esperada desde hace años

Google Keep ha ido recibiendo novedades en los últimos años, pero siempre se ha estado esperando la posibilidad de dar formato a los textos que se usan para añadir notas en la app. Justo al año de que se filtrara que Keep podría actualizarse con esta novedad, finalmente, Google Keep para Android está lanzando la habilidad de dar negrita o cualquier otro tipo de formato a cualquier texto.

Keep sorprendió en su momento al ser una app minimalista centrada en crear notas para que en los siguientes meses y años siguiera ofreciendo pequeñas novedades con las que mejorar su experiencia en términos generales. La opción de dar formato al texto ha sido siempre una de sus funciones más esperadas y ese día ya ha llegado.

Una vez que esta nueva capacidad esté disponible en el dispositivo, se podrá ver una nueva ventana que incita al usuario a dar formato al texto en las nuevas notas. Como se puede ver, de momento solamente se puede poner negrita o cursiva entre otros formatos a las nuevas notas, pero tal como afirma ese anuncio dentro de la app, en las siguientes semanas se podrá dar a las notas ya existentes.

La barra de herramientas para las notas ahora se caracteriza por un nuevo icono con la 'A' subrayada después del signo '+' y las opciones de fondo. Al pulsar sobre este botón se abrirá una barra que comienza con los formatos H1, H2 y el que viene por defecto con 'Aa'. Luego se tiene acceso a la negrita, cursiva, subrayado y tachado. El comportamiento del formato es estándar, así que es bien fácil utilizarlo al igual que sucede con otros editores de texto.

Esta actualización de Google Keep llega con la versión 5.23.322.05 de la app. Y aunque todavía no se ha desplegado de forma general en la Google Play Store, según 9to5Google, la actualización desde el lado del servidor debería de activarla en las siguientes horas o días. Eso sí, de momento esta actualización solamente está disponible para la versión Android de la app.

Una novedad que ha tardado lo suyo en llegar y se debe principalmente a ese minimalismo que se aplicó desde siempre a Keep para diferenciarse del resto de apps de notas que ya tenían sus miles de usuarios utilizándolas diariamente. Sea como fuere, finalmente, Google da la opción de dar formato al texto y así las notas que se puedan crear serán más sencillas de leer gracias a la capacidad de añadir todos esos formatos mencionados.

