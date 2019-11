Brais Cedeira, reportero de El Español, Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina

Brais Cedeira Comesaña, periodista de EL ESPAÑOL, ha sido galardonado con el prestigioso Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina -en su categoría de Jóvenes Talentos- por el reportaje Cabana, el pueblo de la Costa da Morte condenado a vivir con una enfermedad degenerativa de la Edad Media publicado en este diario con las fotografías de Mónica Ferreirós.

El director general del laboratorio que convoca los premios del mismo nombre, Peter Ploeger, ha destacado la importancia de este galardón, "un reconocimiento al periodismo de calidad que nos enorgullece impulsar año tras año"-este año se ha celebrado la 32 edición-. Además, ha puesto en valor el compromiso de la compañía con la sociedad a través de la investigación y la divulgación de los avances en el ámbito sanitario.

Además de la categoría de Jóvenes Talentos -menores de 30 años-, que se convocaba este año por primera vez, ha sido premiado Andrés Masa por el artículo No se admiten animales, aparecido en la Revista QUO (en la categoría de Innovación en Medicina Humana). También ha sido reconocido Jesús Román Escudero por su artículo La investigación en Sanidad Animal desde el instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos UCLM-CSIC, publicado en Castilla La Mancha Media Radio (categoría Periodismo en Innovación en Medicina Animal) y Juan José Martín Suárez por El Alzheimer emitido en TVE-Canarias, que fue el vencedor en Periodismo en Medicina con Impacto Social.

El galardón está dotado en cada categoría con 6.000 euros y un trofeo. Este año, además, el premio ha incluido una nueva categoría especial, sin dotación económica, al Medio más Involucrado en Comunicación de Salud, en la que se ha reconocido la apuesta de ConSalud por el periodismo en medicina a lo largo de su trayectoria.

Durante más de 130 años, Boehringer Ingelheim ha perseguido el objetivo de mejorar y preservar la calidad de vida y la salud de los seres humanos y los animales. Con sede en Ingelheim am Rhein, su innovación se concentra en particular en la investigación de medicamentos en enfermedades para las cuales actualmente no se dispone de opciones de tratamiento satisfactorias. Así mismo, proporciona toda la cadena de valor, comenzando desde la investigación y el desarrollo (I + D) hasta la producción y comercialización de sus productos.

Brais Cedeira (Baiona, 1993) está graduado en Historia y Periodismo por la Universidad de Navarra (2016). Fue durante su último verano en la Universidad cuando se incorporó como becario a la redacción de EL ESPAÑOL en la sección de Nacional. Posteriormente pasó a formar parte del equipo de reporteros de este diario.

Cabana, el pueblo de la Costa da Morte condenado a vivir con una enfermedad degenerativa de la Edad Media

