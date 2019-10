Inquietud en RNE por el nuevo coqueteo de Gemma Nierga con el independentismo catalán

Gemma Nierga volvía a manifestar su apoyo al líder de Òmnium Cultural, Jordi Ciuxart, en una entrevista publicada la semana pasada en el medio catalán ElNacional.cat. Unas declaraciones que no han sentado nada bien en algunos sectores de Radio Nacional (RNE), emisora donde tiene una sección diaria de entrevistas en Ràdio 4.

De momento, el descontento se ha producido en trabajadores de la emisora que consideran que un fichaje de la radio pública no debería realizar este tipo de manifestaciones y menos a solo unos días que se conozca la sentencia del procés. Estos miembros de la plantilla -alguno con responsabilidades de gestión- consideran que no deberían relacionarse consignas políticas de ningún tipo con voces de la cadena pública.

Desde que comenzara esta temporada, en el mes de septiembre, la expresentadora de Cadena Ser entrevista a políticos y empresarios dentro de El matí a Ràdio 4, de la emisora catalana de la radio pública. Una sección que, hasta el momento, ha marchado con relativa tranquilidad.

No obstante, el viernes pasado la periodista manifestó que espera que el Tribunal Supremo absuelva a Jordi Cuixart. "Me gustaría mucho. Lo que ha hecho no merece dos años de prisión preventiva", afirmó en una entrevista en ElNacional.cat.

Nierga mantiene una relación cordial con el presidente de Òmnium Cultural, con el que ha escrito Tres días en la cárcel, un libro en el que la periodista le entrevista en tres sesiones de cuatro horas tras lograr un permiso especial de las autoridades de la prisión de Lledoners durante diciembre de 2018.

"Nos hemos hechos amigos y no le conocía, pero mira, no me mojaré mucho sobre lo que tiene que pasar pero personalmente me gustaría que la sentencia absuelva a Jordi Cuixart. Me gustaría mucho", ha dicho, para remarcar que la prisión preventiva "es injusta y desproporcionada" y que "no he descubierto la razón" por la cual el Supremo tomó esta decisión no solo sobre Cuixart sino también sobre el resto de acusados.

Cuestionada por los ataques y las críticas recibidas tras ese libro, Nierga asegura que "no me interesa que me digan si soy indepe ni que blanqueo a Cuixart". Unas palabras que le han granjeado bastantes críticas en las últimas horas en el interior de la Radio Pública. Desde estos sectores además se critica el fichaje de la periodista, por considerar que no es primera vez que se posiciona en este sentido.

En febrero de este año -y antes de que se anunciara el fichaje por la radio pública en julio- ya presentó el libro escrito con Cuixart y volvió a hacer guiños al independentismo. "Te advierto que en los sucesos del 20 de septiembre yo no veo nada... ahí no hay nada", dijo Nierga a una pregunta de Jordi Évole durante la presentación junto a Pepa Bueno y Antonio García Ferreras.

Salida de Cadena Ser

Gemma Nierga es una de las periodistas catalanas más reconocibles, tanto en Cataluña como en toda España. Historia viva de la Ser, primero como creadora de Hablar por Hablar en Cataluña -y desde 1994 a nivel nacional-, luego como sustituta de Javier Sardá en La Ventana en 1997 y finalmente en Hoy por Hoy desde 2012 hasta 2017.

En tres décadas en la Cadena Ser se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la emisora y una verdadera embajadora de la cadena, representando muchas veces el sentir ideológico de su casa. Siempre con una óptica cercana a Cataluña y palpando de primera mano la realidad de Barcelona, desde donde presentaba su programa, el único a nivel nacional que por esas fechas se hacía en Cataluña... hasta su salida en 2017.

Se le ha acusado de ser afín al independentismo. En septiembre de 2017, y semanas después de dejar la Ser, volvió a ponerse delante de un micrófono gracias al joven Ustrell que ha conseguido convencer a la veterana para que colaborase en el magacín matinal de fin de semana, El Suplement, en Catalunya Ràdio, la radio pública de Cataluña.

No obstante, ha sido tras la presentación del libro de Cuixart cuando ha realizado sus declaraciones más polémicas y acumulado más críticas. Unas críticas que salpican ahora a la radio pública española RNE.