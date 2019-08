Cómo y dónde ver el toda LaLiga esta temporada: canales, precios y ofertas

Después de largas disputas judiciales LaLiga finalmente ya está aquí. Este viernes comienza el campeonato español con un duelo de lujo: Athletic de Bilbao contra el FC Barcelona y nuevamente las plataformas de televisión vuelven a ser las protagonistas. ¿Dónde, como y por cuánto se podrá ver LaLiga esta temporada?

La principal novedad es que por primera vez Telefónica será dueña de todos los derechos. El verano pasado se impuso a Mediapro comprando por 2.940 millones de euros los dos principales lotes: El Partidazo que incluye todas las jornadas un encuentro de el Real Madrid o del Barcelona y los otros ocho encuentros que se pueden emitir en pago.

Semanas después compró a Mediapro la Champions y la Europa League por otros 1.080 millones de euros, unificando por primera vez bajo un solo paraguas todo el fútbol de Liga y las dos principales competiciones. De acuerdo a estos contratos Telefónica tiene en propiedad LaLiga desde esta temporada 2019-2020 hasta la 2021-2022 y la Champions desde la temporada 2018 a la 2020.

De cara a LaLiga, Telefónica ha unificado en un solo paquete todos los partidos del campeonato español. Hasta la temporada pasada se ofrecían en canales distintos: LaLiga en Bein LaLiga -que las operadoras contrataron con Mediapro- y Movistar Partidazo, propiedad de Telefónica.

Todo el fútbol de LaLiga en un solo canal

Esta temporada todo el fútbol de Liga de pago (9 partidos) se incluirá en un solo canal: Movistar LaLiga, producido por la propia Telefónica y con la ayuda técnica de Mediapro. El canal ya está disponible desde el pasado 9 de agosto, pero comenzará oficialmente sus transmisiones este viernes con el primer partido de LaLiga 2019-2020.

El único partido que no se verá en pago será el que la Ley reserva para la TDT. Este partido, en el que nunca participarán equipos involucrados en competición europea, pertenece esta temporada a Gol, el canal en abierto de Mediapro que generalmente emite este encuentro los lunes o los viernes.

Volviendo al pago, Movistar LaLiga estará en Movistar+, la plataforma de televisión de pago de Telefónica, pero además en Orange, Jazztel y Mitele, la OTT en streaming de Telecinco. La operadora de telecomunicaciones francesa compró los derechos de retransmisión por unos 300 millones de euros y Mediaset se ha gastado unos 50 millones de euros.

En el caso de Orange, será la única teleco además de Telefónica en dar los partidos (además de la Champions League), convencidos de que es la única manera de atraer clientes hacia el resto de sus productos. Además han decidido emitirla en dos de sus marcas: Orange y Jazztel. En el caso de Mediaset, entra por primera vez al negocio del fútbol, en este caso solo mediante internet, para dar un impulso a su plataforma de contenidos premium de pago.

Los precios de Telefónica

En el caso de las telecos, el fútbol será esta temporada el caramelo perfecto para la contratación de paquetes convergentes que incluyen fibra, móvil y diferentes canales que añadir al pack básico de la televisión.

Los clientes de Movistar tendrán tres nuevas opciones para tener fútbol. La primera (Selección con Liga) solo con La Liga, el paquete Series, televisión familiar, diez gigas de datos y una líneas adicional. Todo por 95 euros con 600 megas de fibra y 85 euros con 100 megas.

El segundo paquete es el de Selección con Champions que incluye solo Champions League y no LaLiga, por el mismo coste del anterior y en las mismas condiciones. El tercer paquete es Selección Plus con todo el fútbol que tiene un coste de 110 euros e incluye 600 megas de fibra y 12 megas de móviles, además de Series y televisión familiar.

No obstante, la gran promoción de Telefónica para este verano (por el momento) rebaja a la mitad el paquete Total Plus, que permite ver todo el contenido de Movistar, que incluye Series, Cine, Fórmula 1, Deportes, Champions y Liga. Este paquete se va a poder contratar por 85 euros (cuesta 165) hasta final de año. Si el usuario tiene el Total Plus de 4 líneas móviles, la oferta es de 190 a 110 hasta 2020.

Los precios de Orange y Jazztel

Del mismo modo, los clientes de Orange con ofertas convergentes LOVE de mayor valor –Intenso/Intenso Max, Experto/Experto Max-, y que tengan además el paquete de entretenimiento Orange TV Cine y Series, podrán disfrutar gratis de Liga y Champions por toda la temporada

El resto de ofertas Love de Orange también podrán disfrutar de una promoción para el fútbol nacional durante el mes de agosto. Los clientes de los paquetes Medio, Medio Max e Inicial de la marca, que también contraten la oferta de entretenimiento Cine y Series, contarán en su parrilla con LaLiga (LaLiga Santander y LaLiga SmartBank) por 3,95 euros al mes para toda la temporada. Y, si además quieren ver la Champions y la Europa League, también podrán contratar estas competiciones por 15,95 euros al mes hasta fin de temporada.

En cuanto a Jazztel, la operadora de telecomunicaciones lanzó una oferta con la que ofrece toda LaLiga -nueve partidos que incluyen El Partidazo, más la segunda división- por un euro hasta 2020. Una oferta que se complementa con una promoción de fibra 100 megas, llamadas ilimitadas y 25GB por solo 25 euros durante tres meses. La oferta del fútbol estará disponible para aquellos que contraten las tarifas Doblemente Irresistible, Irresistible y Básico Plus hasta el 31 de agosto.

Estos paquetes convergentes también se encuentran en promoción, por lo que adquirirlos estos meses de verano tendrá un coste de 60 euros con Liga y 76 euros con Liga y Champions. Ya sin promoción, el coste será de 75 y 91 euros, respectivamente. Fuera de la promoción, el coste mensual del fútbol nacional con Jazztel será de 15,95 euros al mes. De forma adicional, los clientes de Jazztel podrán disfrutar de toda la emoción de la Champions League y la Europa League por solo 15,95 euros al mes para toda la temporada.

Los precios de Mediaset y Mitele

Por su parte, los usuarios de Mitele (Mediaset) tendrán tres opciones de contratación. Mitele Plus LaLiga, con nueve partidos en directo y a la carta de cada jornada de LaLiga, excepto el que se emite en abierto cada jornada, y todos los de segunda división a través del canal Movistar LaLiga, por 19,99 euros al mes.

Mitele Plus Liga de Campeones, con todos los partidos en directo y a la carta de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, además de la Supercopa de Europa, por 16,99 euros al mes. Y Mitele Plus Fútbol Total, con todos los partidos de LaLiga excepto el que se emite en abierto, segunda, Champions League, Europa League y la Supercopa de Europa.

Su precio es de 35 euros al mes, con una promoción de lanzamiento de 30 euros al mes durante los tres primeros meses si se contrata antes del 30 de septiembre. Todos los paquetes incluyen en el precio final la suscripción a Mitele Plus Básico, cuyo coste es de 2,5 euros al mes o 25 euros al año, con todo el contenido de Mitele sin publicidad ni interrupciones, entre otras ventajas.

Hay que recordad que Mitele solo se puede ver por internet (en televisiones conectadas u otros dispositivos), para lo que se necesita conexión de fibra óptica. Esta se debe contratar con operadoras de telecomunicaciones, por lo que al precio de Mitele hay que incluir el coste de contratar internet.