Javier Gómez deja Telemadrid después de dos años presentando el 'Telenoticias 2'

El periodista Javier Gómez director y presentador de Telenoticias 2 de Telemadrid dejará la cadena para iniciar "un nuevo proyecto que lleva meses ideando" y que asegura "no tendrá nada que ver" con lo que se ha dedicado hasta ahora.

"Toca decir adiós. Quiero anunciaros que dejo Telemadrid. Pocas veces he sentido tanto orgullo al mirar atrás. Sabéis que me gustan los retos. Se abre una nueva etapa y llega un proyecto que llevo meses ideando y representa, por muchas razones, el futuro. Todavía no puedo desvelarlo. En breve os cuento", ha escrito en su cuenta de Twitter el periodista que ha adelantado que "no tiene nada que ver con nada que haya hecho hasta ahora".

En un hilo en esta misma red social, ha destacado que Telemadrid es "una gran televisión que poco a poco restaña sus heridas y sigue creciendo" y ha señalado que espera que los responsables políticos que vayan a gobernar "entiendan su importancia" y que la información "no es un capricho; es un derecho".

Asimismo, ha celebrado que cuando empezaron hace dos años en el TN2 tenía una media del 3,7% de audiencia, pero el mes pasado cerraron con un share del 6,7 por ciento, "igualando registros de hace una década".

"Hemos hecho un informativo libre"

"Pero lo más importante: hemos hecho un informativo libre. Y reconocible. Hemos contado. Hemos innovado. Hemos impactado. La televisión es costumbre pero, a la vez, debe ser sorprendente. Un hábito imprevisible. Esa es la magia de nuestro oficio. Y lo que hemos intentado en el TN2", ha resaltado.

Por último se ha despedido de su compañera en el informativo Rocío Delgado y del equipo de Telenoticias y también ha agradecido al director general de RTVM, José Pablo López; al director de los informativos de Telemadrid, Jon Ariztimuño, al director adjunto de los informativos de Telemadrid Jaime Treceño, y al resto de la dirección por haberle dado "la confianza y la libertad para levantar esto" y por "su fuerza para resistir cuando el viento pegaba de cara" y compartir que una televisión pública "es esencial para Madrid".

Javier Gómez es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Fundador y primer director de la revista 'Papel', el suplemento dominical de El Mundo, cuenta con experiencia en televisión como presentador de programas como laSexta Deportes, laSexta Noche, o la Liga española de Fútbol de Canal+ de Francia, entre otros espacios. También ha sido colaborador de programas Al rojo vivo, El programa de Ana Rosa o Más de Uno (Onda Cero).