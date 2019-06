Movistar+ Lite, la OTT de Telefónica para competir contra Netflix y sumar clientes convergentes

Telefónica ha presentado este martes en sociedad y junto con todos sus rostros de producción propia, su nueva plataforma de televisión en streaming. Bautizada como Movistar+ Lite, la OTT quiere hacer frente a Netflix por ocho euros y con la novedad que para tenerla no se necesita tener ningún producto de la operadora. Es "para todos", según indicó Sergio Olsé, responsable de Movistar+.

No obstante, la puesta en marcha de esta versión Lite que "democratiza" Movistar+ no tiene como objetivo ganar clientes en sí misma, sino que quiere servir de escaparate para no clientes y "tentarles" para puedan querer contratar toda la televisión de Telefónica en el futuro.

Por ocho euros, la nueva televisión incluirá todos los contenidos originales de Movistar+ que se ofrecen en #0 y #Vamos, desde los eventos deportivos que se ofrecen en ese canal, a Movistar Series y Movistar Seriesmanía y a un catálogo de 300 series y documentales, 270 películas y 60 programas en servicio bajo demanda con contenidos propios y de terceros.

La plataforma ya estará disponible desde este miércoles contará además con la participación de partners internacionales que cederán sus canales Fox, TNT, AMC y Comedy Central. La plataforma tiene canales y vídeo bajo demanda, en versión original subtitulada, con control de directo y reconocimiento de voz a través de Aura. En las próximas semanas se añadirá la opción de grabación y la reproducción de los últimos siente días.

De Movistar Plus a Movistar+Lite

Lite será además un escaparate para la producción propia y para ver todas las series originales y magazines. Por ello no extraña que Andreu Buenafuente fuera el maestro de ceremonia de la presentación en el estudio donde diariamente realiza Late Motiv, una de las primeras apuestas de Telefónica tras comprar Digital+.

Este operador en streaming estará destinado a clientes ajenos a la operadora, lo que según explicó el presidente de Telefónica Emilio Gayo hace unas semanas es una manera de ofrecer a todo el mundo los contenidos televisivos de la compañía. "Creemos que lejos de quitar clientes a Fusión, aumentará su base, porque nuevos clientes conocerán nuestros contenidos y el universo Movistar+ y podrán querer más, para lo que deberán contratar nuestros productos", indicó.

Como anécdota -y respecto del nombre de la plataforma- EL ESPAÑOL ha podido saber que la idea original de Telefónica era nombrarle Movistar+ Play, al igual que sus diferentes OTT que ya operan en Latinoamérica, pero la complicada pronunciación (en Latam no se utiliza el +) hizo que se buscara la alternativa de Movistar+ Lite.