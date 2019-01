Fidelity aflora un 1% en Mediaset: los fondos ya controlan el 8,7% del canal

El inversor Fidelity Internacional Limited ha aflorado un 1,030% de participación en Mediaset España, según ha comunicado hace unos días la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El fondo ya superó el 1% de Telecinco hace una década, pero luego se diluyó y desde 2009 no había realizado ningún movimiento relevante en el principal operador de televisión en abierto en España.

Fidelity es una gestora internacional de fondos de inversión que en el mercado se le describe como una compañía que solo busca rentabilidad de sus inversiones y que no tiene ningún interés de control en las empresas en las que participa. En esta línea se explica su vuelta a Mediaset, como una manera de aprovechar su actual precio de mercado -5,57 euros, uno de los más bajos desde 2012- y sus perspectivas de crecimiento.

Esta semana Fidelity ha estado activa en la Bolsa española ya que volvió a recortar su participación en Telepizza -desde el 3,45% hasta el 1,89% actual- tras conocerse que KKR, apoyado por los March y la familia Abelló, lanzará una OPA sobre la cadena de restauración, según consta en los registros de la CNMV.

Movimientos de Blackrock

En el caso de Mediaset, con el aumento de participación de Fidelity el capital del grupo audiovisual que está en manos de fondos de inversión llega al 8,73%. En mayo, Blackrock -uno de los mayores fondos que operan en España- aumentó su participación en la cadena hasta en 5,71% desde el 5,6% aprovechando también la debilidad de la acción.

El tercer fondo con posiciones en Mediaset es Invesco Limited que en febrero de 2017 realizó su último movimiento declarado a la CNMV, reduciendo su peso en la compañía desde el 2,073% hasta el 1,987%. Esto significa que los tres fondos ya controlan una parte importante (8,7%) del mayor grupo audiovisual español y líder de la televisión en abierto, además de ser el único grupo mediático español que cotiza en el Ibex 35.

Con todo, el paquete de control sigue estando en manos de Silvio Berlusconi que mantiene el 50,208% de la compañía. En septiembre el mercado especuló con que Mediaset Italia realizaría una Opa sobre su filial española para adquirir el circulante en bolsa de la compañía. No obstante, la información fue desmentida horas después desde Italia.

Caída bursátil en 2018

Pese a ello, en el mercado consideran que el 8,7% que tienen los fondos no es relevante y que estamos hablando de un paquete de inversores que buscan maximizar económicamente y que no tienen interés en intervenir en su gestión.

En cualquier caso, no es el mejor momento para la cotización bursátil de Mediaset, lo que hace prever que estos fondos no se desprenderían de activos en el corto plazo. En 2018 fue el valor que más perdió de todo el Ibex 35 con una caída del 41% entre enero y diciembre. Y 2019 no ha empezado de la mejor manera cotizando en 5,57 euros al cierre de la jornada de este jueves. La capitalización actual de la compañía es de 1.822 millones de euros.