Los grandes diarios lanzarán sus muros de pago en el primer semestre de 2019

Sede de 'The New York Times', uno de los modelos de pago por contenidos más exitosos de la prensa.

Los grandes diarios tradicionales cierran flecos para lanzarse al pago por contenidos digitales de manera inminente. Las informaciones contrastadas por EL ESPAÑOL con diferentes fuentes del sector indican que, como tarde, estos proyectos verán la luz antes de junio del próximo año. Esto quiere decir que periódicos como El País, ABC, El Mundo o La Vanguardia cobrarán por algunos de sus contenidos digitales en el mediano plazo.

De esta manera, se pondrá en marcha un movimiento revolucionario en el sector de la prensa española que podría generar un efecto en cadena en el resto de periódicos. Vocento, Godó, Prisa y Unidad Editorial trabajan en proyectos de pago por contenidos y solo esperan definir la fecha concreta -durante la primera parte de 2019- y el nivel de profundidad de sus muros de pago para ponerlos en marcha.

Si los cuatro diarios de mayor audiencia en Internet se lanzan a por el pago de contenidos, "es solo cuestión de tiempo que lo hagan el resto de players del sector", dicen las fuentes consultadas. Las informaciones confirmadas por este periódico indican que la ralentización y estancamiento de los ingresos publicitarios digitales han acelerado la puesta en marcha de estos proyectos convirtiéndose en el espaldarazo definitivo para los grandes grupos de prensa.

Ingresos por publicidad

Como reveló EL ESPAÑOL este martes, los datos de las grandes cabeceras muestran unas cifras preocupantes. La facturación por publicidad digital de El País -el único ingreso de su edición en Internet- solo creció un 4% entre enero y julio, mientras que la de ABC mejoró un 2% y los de La Razón cayeron un 5%. Los editores han comprobado que la publicidad digital ha tocado techo y que, por tanto, la única solución posible para mantener sus ingresos es experimentar con modelos de pago.

En esta línea, y según la información confirmada por este periódico, lo único que falta por definir es la profundidad y la porosidad de los muros de pago. Los equipos técnicos y comerciales ya trabajan para definir el mix entre el pago y la publicidad. El principal objetivo es reducir el impacto que tendrá en su audiencia el cierre de contenidos que estarán disponibles solo para suscriptores.

No se descarta un aterrizaje suave y progresivo de cierre de contenidos para amortiguar la caída de audiencias y de la publicidad, al tiempo que se hace pedagogía con sus lectores para convertirlos en suscriptores. Los editores reconocen que no será una tarea fácil, pero que es necesaria ya que las previsiones de ingresos publicitarios para 2019 son desalentadoras para un sector que lleva demasiados años inmerso en una crisis de modelo.

Vocento y Prisa

Por grupos, el que lo tiene más avanzado es Vocento que ya aplica un muro de pago en sus cabeceras regionales. El plan del editor de ABC es poder incorporar el pago digital en sus doce diarios regionales en dos años, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL con fuentes del grupo. Esto supone acelerar un plan de expansión que de momento se aplica a cuatro de sus diarios -El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés e Ideal de Granada- y que se ampliará a otros dos periódicos antes de fin de año.

De momento, el grupo ha blindado a su buque insignia ABC indicando en numerosas ocasiones que no tiene sentido lanzarse al pago solos, pero han advertido que “los contenidos de Vocento no deben ser tenidos como gratuitos” y que el diario centenario terminará dando el paso cuando lo haga su competencia, es decir, El Mundo, El País o La Vanguardia.

Por su parte, El País es el que ha dado los pasos más firmes en los últimos meses. Desde su llegada en mayo, la nueva directora Soledad Gallego ha advertido que el camino es el pago y que todas las contenidos de la cabecera no pueden ser gratis. En su última comparecencia en el Foro de la Nueva Comunicación a comienzos de mes volvió a reconocer que el proyecto está muy avanzado.

Acuerdo con The Washington Post

El diario de Prisa ha cerrado esta semana un acuerdo con The Washington Post para incorporar el gestor de contenidos del periódico de Jeff Bezos (dueño de Amazon) Arc Publishing. El diario ha dicho que "el objetivo es optimizar la infraestructura tecnológica del diario", aunque una de las principales motivaciones de esta compra es la posibilidad que la plataforma ofrece para gestionar los contenidos de pago.

En marzo de 2013 el diario estadounidense puso en marcha su muro de pago y en agosto el dueño de Amazon compró la cabecera en 250 millones de dólares. En cinco años, el modelo de pago de The Washington Post se ha convertido en el referente del pago por contenidos en el mundo -junto con The New York Times-, y El País quiere emular este modelo adquiriendo su plataforma de contenidos.

Las fuentes consultadas indican que el proceso de integración del nuevo gestor no será fácil, pero que una vez implantado permitirá poner en marcha el muro de pago en los niveles que decida la dirección y el departamento comercial del periódico.

Unidad Editorial y Godó

El tercero en discordia es El Mundo y Unidad Editorial. Los directivos con los que ha hablado este periódico indican que es el más reticente de todos quizás porque es que más crece en publicidad digital de los grandes diarios. No obstante, también ultiman su proyecto y trabajan en el muro de pago, con la diferencia de que están a la espera de que sus competidores muevan ficha.

El grupo lleva meses trabajando en contenidos de pago para Expansión. La cabecera económica ha sido pionera en la compañía en el mundo de las newsletters de pago, y el plan es seguir trabajando en esa línea y lanzar otros productos diferenciadores por los que el lector esté dispuesto a pagar o que le impulsen a suscribirse al diario. Un know how que se quiere aplicar a El Mundo en los próximos meses.

El único que ha confirmado oficialmente que lanzará un proyecto de pago es La Vanguardia. En junio, el director del diario Màrius Carol confirmó que el grupo Godó ultima su proyecto de transformación digital “a un año vista”, que tendrá como una de sus principales novedades el cobro por contenidos en internet de La Vanguardia.

Carol no señaló si este cobro se establecerá como un muro de pago, aunque dio pistas acercándolo a un modelo en el que la cabecera ofrezca un conjunto de servicios en el que se incluyan las noticias del rotativo: “Un universo La Vanguardia que permita a la gente y nuestros lectores organizar mejor su vida”.