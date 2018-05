Cope, sobre las emisoras piratas: "Estamos igual que nuestros competidores"

“Cope está exactamente en la misma posición que están el resto de nuestros competidores”. Así ha respondido el presidente de la cadena, Fernando Giménez Barriocanal, a la pregunta de EL ESPAÑOL sobre cuántas emisoras alegales -o piratas- tiene Cope y cómo esto influye en el Estudio General de Medios (EGM) y en sus audiencias.

En abril este periódico publicó que la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) -el creador del EGM, la referencia de las mediciones de audiencias de la Radio- mantiene en sus registros 664 radios ilegales que no están contempladas en el Plan Técnico Nacional y de las cuales el grupo Cope mantiene 99 postes. Según estos mismos registros oficiales, 21 emisoras son de Cadena 100, 30 de Cope, 16 de Megastar y 32 de Rock FM.

Barriocanal ha comparecido este jueves en el Foro de la Nueva Comunicación donde ha hecho un análisis de la actualidad mediática y ha justificado la existencia de medios de comunicación de la Iglesia Católica como Cope y Trece, pese a sus pérdidas económicas.

Sin licencias en los últimos concursos

En relación a la existencia de estas emisoras piratas, el Presidente y Consejero Delegado de Cope no ha desmentido su existencia y ha recordado que en los seis últimos concursos de radio de comunidades autónomas su emisora casi no ha recibido licencias. “Será que hacemos muy mal nuestras propuestas”, ironizó.

Agregó que “trabajamos para ofrecer lo que nuestros oyentes lo que ellos quieren. Y lo que quieren es tener la posibilidad de escuchar a Cope, que no está en todos los sitios; de escuchar a Cadena 100 que no está en todas las grandes ciudades y a seguir a Rock FM, que no está en más de cinco grandes ciudades”. “No estamos en una posición diferente a la que está el resto del mercado”, concluyó sin negar que mantuviesen estas emisoras.

Datos de la AIMC

En la contabilización de la AIMC también encontramos 38 emisoras de Fun Radio, 30 postes de EsRadio, 25 de Gestiona Radio, 15 emisoras de Radio Marca, 14 de Intereconomía, 13 frecuencias de Onda Cero y así hasta 294 frecuencias denominadas “Emisora Ilegal Baja”. Este organismo también mantiene otras 370 emisoras locales independientes registradas, pero bajo la categoría de "Emisora Ilegal".

En el caso de la Cope se dan situaciones tan sorprendentes como que algunas de ellas están consignadas en su propia página web como emisoras oficiales de la cadena. Hablamos de la 97.4 de Lleida, 101.6 de Vinarós, 102.2 de Marbella, 89.2 de Lorca, 98.1 de Mieres, 100.3 de Béjar y 90.6 de Gandía. Particularmente preocupante es el caso de Rock FM de la que 16 de sus 46 emisoras registradas en su página web, están consideradas como ilegales en los registros del EGM.