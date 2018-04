Abellán: "Carlos Herrera no habría fichado por Cope sin sus 200 emisoras pirata"

Abellán ha vuelto. Exactamente un año después de su histórica rueda de prensa para denunciar los postes piratas y los incumplimientos en la adjudicación de licencias a Cope, se mantiene en sus acusaciones y aporta nuevas pruebas. Lejos de claudicar en su empeño, se muestra más firme que nunca, aunque cada vez con menos esperanzas de que alguien actúe para atajar lo que califica de "una de las mayores golferías" en la historia de los medios de España.

En una charla de más de una hora con EL ESPAÑOL, Abellán acusa a la emisora de tener políticos y funcionarios comprados, pero además habla del futuro y presente de su proyecto 4G y hace un exhaustivo análisis de los que hasta hace pocos años fueron sus hábitats profesionales: la radio generalista, la musical y el periodismo deportivo.

"Yo llevo 40 años en esto y en mi vida he perdido un juicio", nos dice. Abellán no se calla nada, no teme entrar en charcos y dispara. Una hora en que tiró a todos los blancos: autononomías, administración, el Gobierno, la Ser, Onda Cero, Vocento, Unidad Editorial, Mediaset, los directivos de Cope, los obispos, Manolo Lama, Paco González. Abellán tiene para todos y reparte para todos. Ésta es su verdad.

EL ESPAÑOL entrevista a José Antonio Abellán.

Cuando denunciaste estas irregularidades en Cope hace un año también dijiste que todo caería en saco roto. ¿Qué ha pasado en este tiempo?

Efectivamente no ha pasado nada. No se ha producido ninguna actuación para atajar estas denuncias y no se ha producido ninguna respuesta por parte de Cope. Nadie ha negado absolutamente nada, pero las cosas siguen igual.

Me hicieron mucho daño durante años, me acosaron y me arrinconaron sin posibilidad de tener ningún tipo de trabajo hasta que me lo monté por mi cuenta. A partir de ahí la tela de araña que tejen Cope y Mediaset teniéndome un año entero sin poder vender publicidad fue terrible. Lo denuncié entonces, pero no ha pasado nada, absolutamente nada.

¿A qué atribuyes que no haya pasado nada y que no se haya abierto ninguna investigación?

No lo sé. Ellos (la Cope) se creen con todo el poder para hacer lo que quieran y no tienen quien les reprima de ninguna manera. Es la única explicación que yo le veo. En cualquier país normal, a gente que opera de esta manera por lo menos le regañan, le dicen algo, pero aquí no pasa nada, ni nadie hace nada.

Después de la crisis cambió todo en este país. Los medios de comunicación tienen ingresos fuera de la publicidad, ingresos corporativos, de administraciones públicas, ingresos de la Iglesia. La Iglesia se gasta mucho dinero en publicidad, por lo que si tú cuentas determinadas cosas y preguntas por cosas conflictivas, te retiran la asignación anual. Y a otros que se portan muy bien como Mediaset, les premian.

De hecho, es curioso ver los anuncios de "la X" de la Iglesia en el Sálvame o en Mujeres, Hombres y Viceversa. Con todos mis respetos para estos programas no tienen un perfil para las campañas de la Iglesia. No había ocurrido nunca, pero ahora a Mediaset le pagan los favores con campañas salvajes de publicidad. Y nadie les reprime, nadie dice nada.

La Iglesia se gasta mucho dinero en publicidad, por lo que si tú cuentas determinadas cosas te retiran la asignación anual

Estás hablando de una alianza comercial, pero ¿qué pasa con quienes deberían regular, como los partidos políticos, el Gobierno o las autoridades de Competencia?

Yo llevo 40 años en esto y en mi vida he perdido un juicio. Con el tiempo creo que me hubiese gustado meterme en menos charcos, pero son cosas de mi carácter y no he podido evitarlo. He podido ser visceral, agresivo verbalmente, y todo lo que tu quieras, pero no ha habido en 40 años una mota de polvo en mi currículum. Jamás. Nadie ha podido acreditar que he mentido.

Dicho esto, estamos en un país en el que por circunstancias diversas todo se consiente. En lo que a mi me compete, Cope tiene funcionarios y políticos comprados y no pasa nada. No hay países en el mundo con la permisividad que existe aquí para permitir la golfería y la piratería que tienen en la Cadena Cope.

¿Cómo se ha resuelto tu denuncia de las emisoras pirata?

No ha pasado nada. Tienen 200 emisoras pirata y, según la Ley Audiovisual, si tienes una emisora no contemplada por Ginebra, ni por España, implica una multa de 20 millones al infractor y el cierre automático. ¡Y Cope tiene más de 200!, y las tiene dadas de alta en la AIMC.

Esto quiere decir que el Estudio General de Medios (EGM) les computa audiencia en comunidades autónomas donde no tienen ni una sola licencia concedida. Esto no pasa en los países que asociamos al tercer mundo y, por supuesto, no pasa en Europa. En nuestro continente es cárcel y en Estados Unidos equivale a delitos de terrorismo.

José Antonio Abellán posa en su despacho durante un momento de su entrevista con EL ESPAÑOL. Carmen Suárez

¿Has dicho que la AIMC tiene constancia de estas emisoras pirata?

No es que tenga constancia, es que lo tiene documentado. Tiene fichas de cada una de ellas y yo tengo los códigos que la AIMC le ha asignado con el margen y radio de acción de cada una de las emisoras. Yo he estado reunido con la AIMC hablándoles de esto y les he preguntado si ésta es la política para que pirateemos todos. Y me dicen que no son la Policía y que no pueden hacer nada.

En Málaga se han detectado doce piratas, por cuatro legales. ¡Cuatro legales y doce piratas!. La red de todo está en manos de un mafioso profesional como es el Consejero Delegado de Cope (N del R: Rafael Pérez del Puerto). Lo dice él y tengo los documentos en los que se certifica que él es quien monta los testaferros, pagando a mendigos que figuran como propietarios.

El Estado es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Según dice la Ley, el Ministerio de Energía es el que debe actuar y cerrar las emisoras. La Ley de 2014 dota al Ministerio de equipos que pueden eliminar automáticamente cualquier emisora detectada como pirata.

También estamos ante un claro caso de competencia desleal...

Absolutamente. Yo calculo que el grupo Cope debe tener en torno a un 38%-40% más de audiencia de lo que debería tener (N del R: en el último EGM Cope computó 2.824.000 oyentes). Pero todo es mentira, porque una vez que has contaminado la muestra ya no vale nada.

Por eso tienes una cadena como Rock FM en que es todo mentira (N del R: en el último EGM Rock FM superó los 1,1 millones de oyentes), son emisoras pirata en más del 90%. Esta cadena no tiene ninguna licencia legal en el País Vasco pero tiene 80.000 oyentes según el EGM. Cualquiera que me esté escuchando dirá que este tío se ha vuelto loco, pero es que es así.

¿Por qué lo consienten la Ser y Onda Cero si les perjudica claramente en sus audiencias y en la tarta publicitaria?

Me temo que porque hay mucho dinero de la publicidad institucional de la Iglesia de por medio. Yo tengo unas cuantas acciones de Atresmedia y estos movimientos me afectan directamente. Te voy a decir una cosa muy delicada, pero comprobada científicamente. Cope no se puede llevar a Carlos Herrera, dañando a miles de accionistas a Atresmedia, si no fuera por las 200 emisoras pirata que tiene y por el dinero que recibe de administraciones públicas. Todas las administraciones dan el dinero en función de la OJD y de sus audiencias, por lo que si hay menos audiencias cobras menos dinero.

Si hay plazas donde no tienes licencias no puedes recibir dinero de una subvención pública y Cope lo está recibiendo. Ese dinero tendría que ser para Onda Cero y la Ser porque ellos tienen licencias legales y Cope no. Si no fuera por el dinero que Cope tiene generado por sus radios pirata, no le hubiesen quitado a Atresmedia a Carlos Herrera. La Cope no hubiese podido jugar esa baza ni pagar el sueldo de Carlos, porque está ingresando un dinero que no le corresponde.

No hay países en el mundo con la permisividad que existe aquí para permitir la golfería y la piratería que tienen en la Cadena Cope

¿Quién paga estas radios pirata?

¿Sabes lo que vale mantener una?, ¿en luz y en emplazamiento?, ¿sabes que el emplazamiento debería estar regulado?. Si quiero instalar una emisora Abertis debe pedirme mi licencia porque son cadenas que no están contempladas en el plan radioeléctrico europeo. El máximo organismo que regula todo esto en el mundo es la ONU. Desde Ginebra se manda al Estado español y de ahí se distribuye a las comunidades autónomas. Estas emisoras no existen, pero Cope las tiene abiertas en algunos casos desde hace siete años, cuando la Ley dice que hay que apagarlas en 24 horas.

Entonces la Administración española está encubriendo toda esta situación a ojos internacionales...

Está corrupta. Hay un club de los Rolex, que son los ingenieros que consienten esto y, dicen las malas lenguas, se les está pagando con relojes de altísimo nivel para que hagan la vista gorda, porque el dinero sucio mancha y es una manera menos comprometedora de pagarles. Se lo he dicho al Fiscal General del Estado y a los jueces: es imposible tener una red de 200 emisoras pirata si no están comprados un número importantísimo de funcionarios, técnicos, ingenieros y políticos.

Se lo he contado a gente de Podemos, del PP, del PSOE, de Ciudadanos. Y al final me dicen que la Iglesia les ha amenazado. Hay un político de primerísmo nivel que por preguntar en una campaña electoral le cancelaron todas las entrevistas previstas con Cope.

José Antonio Abellán durante un momento de la entrevista con EL ESPAÑOL. Carmen Suárez

Que lo haga una empresa privada es denunciable, pero que lo haga la Iglesia Católica...

Toda esta broma la están pagando con el cepillo. A mí toda la vida me acusaron de cobrar del cepillo, al igual que a García, a Federico y a Luis Herrero. Pero desde el día que yo entro hasta el día que me voy de Cope no solamente dí beneficios, sino que contribuíamos a todas las causas sociales. Nunca la Cope pidió dinero a nadie porque éramos autosuficientes. Pero desde el 2010 está perdiendo dinero y lo están sacando de su principal accionista que es la Iglesia.

Es que esta broma es carísima. Mantener 200 emisoras pirata puede costar unos siete millones al año, además de que tendrían que estar en la cárcel. Es el Consejero Delegado de Cope el que reconoce que todo este circo lo tiene montado él personalmente. Me lo ha reconocido a mí y lo tengo todo documentado. Esto es una red de mafiosos.

¿Qué dicen los Obispos ante toda esta situación?

Cope tiene trincados a muchísimos Obispos por donde más les duele. Y no pueden hacer nada. Yo hablo con ellos semanalmente y el 90% están informados. Por escrito, verbalmente, con documentos, con burofax. Es que gran parte de ellos han tenido vidas más o menos irregulares y desde Cope lo saben. Y no les dejan meterse en esto.

¿Cómo está el tema de las emisoras de Cope que no cumplirían con los contratos firmados con la administración para adjudicarse otras licencias?

En este tema Cope debe al Estado 2.700 puestos de trabajo firmados con administraciones públicas. La Cope se adjudicó licencias prometiendo determinados puestos de trabajo que nunca cumplió. Licencias que en muchos casos se les concedieron a condición de que contrataran un número determinado de discapacitados. El contrato lo pone y no han contratado ni uno. Esto no lo puede hacer ni la Ser, ni Onda Cero, ni nadie. Solo lo puede hacer la Cope, ¿por qué?.

¿De cuántas emisoras estamos hablando?

Otras ciento y pico. Por ejemplo, en Cuenca las licencias las pide todo el mundo y se las dan a Cope porque prometen más de veinte empleos para el centro, 200 empleos indirectos, una amplia cobertura de la actualidad local de Cuenca y dicen que van a contratar a cuatro discapacitados.

Y ante esta gran oferta Castilla-La Mancha le concede la licencia y se firma el contrato de adjudicación con todas estas promesas. Pero esta emisora, como otras ciento y pico, no se llega a abrir jamás. Se pone un poste en el monte que emite la temperatura de Madrid, que no habla de las fiestas de Cuenca, ni se ha contratado a nadie de Cuenca ni a ningún discapacitado.

Calculo que el grupo Cope debe tener en torno a un 38%-40% más de audiencia de lo que debería tener, exclusivamente gracias a sus emisoras pirata

¿Y a qué penalizaciones se exponen?

Cope debería ser sancionada con la retirada automática de todas estas licencias y unos 4.000 millones de euros de multa, esto es como dos veces y media el problema de los pensionistas en estos momentos. La Ley es contundente.

Pero no le han quitado ni una. Yo lo he denunciado en Castilla-La Mancha y me pusieron de juez al sobrino del cardenal Rouco Varela. Estamos en un nivel de corrupción salvaje, comunidades autónomas, políticos y funcionarios que lo consienten todo.

En un país decente, con un Presidente de Gobierno decente y con unas Cortes decentes yo tendría que estar en la cárcel inmediatamente después de que se conociesen mis denuncias o por lo menos interrogado por un juez. Pero no me va a llamar nadie como no me llamaron hace un año cuando dije más o menos lo mismo, pero con menos datos de los que tengo ahora.

José Antonio Abellán posa en las instalaciones de Radio 4G durante un momento de su entrevista con EL ESPAÑOL. Carmen Suárez

Hace un año también denunciaste una persecución de Cope, con amenazas personales y una campaña para impedirte trabajar. ¿Qué ha pasado?.

Continúa, pero menos. Creo que se pasan el día intentando que nadie cuente esto que te estoy contando. Lo único que sigo recibiendo son sus amenazas, de todo tipo. Dicen que me van a matar y que tendría que aparecer en un pantano. Lindezas de este calibre. Todo con la condición de que no entrara más en el tema de las emisoras.

Lo he denunciado a la Justicia, pero nunca se abre ningún tipo de investigación. Había una denuncia que debió molestar mucho y a raíz de ella comenzaron a ofrecerme cosas. Me ofrecieron empezar a colaborar, pero yo no quiero colaborar con gente así. Tendrías que ver la respuesta del Fiscal General del Estado y de la Teniente Fiscal: me dicen que no tengo interés legítimo para denunciarlo. Y no han investigado nada.

¿Quiénes son los responsables directos de todo esto?

Estamos hablando de tres ejecutivos golfos, sinvergüenzas, que obran de esta manera. Y que lo reconocen públicamente y que además presumen de ello. Pero nadie se puede meter con ellos porque son la Iglesia... Pero ¿qué tiene que ver la Iglesia? Entre los Obispos hay un cisma tremendo por este tema, aunque ellos son cómplices de estos delitos porque los conocen. Doy fe de que los conocen.

En tus redes sociales también has denunciado que Cope no entrega a asociaciones benéficas todo el dinero que recauda en sus galas solidarias.

Esto es lo peor. Con esto llevamos tres o cuatro semanas. Hace un tiempo me dijeron que en las Noches de Cadena 100, un concierto que hacen anualmente desde hace hace doce o catorce años, había irregularidades. Esta gala entrega unos 30.000 euros a las asociaciones benéficas según dice la misma Cope, pero en el evento colaboran doce o catorce estrellas de primerísimo nivel, donde se venden todos los tickets de un Palacio de Deportes repleto con una media de 40 euros.

Le dan 30.000 euros a niños sirios refugiados a través de Manos Unidas en primavera y otros 30.000 euros en otoño para la investigación del cáncer. Y el resto del dinero, millones de euros en los últimos años, se lo quedan tres golfos. Aquí hay discos, derechos discográficos, los artistas ceden sus canciones, Mediaset emite el show en televisión. Yo he calculado que han desaparecido en torno quince millones, que se les han quitado y les han robado a causas benéficas con la complicidad de los Obispos.

Es imposible tener una red de 200 emisoras pirata si no están comprados un número importantísimo de funcionarios, técnicos, ingenieros y políticos

¿Y qué se hace con este dinero?

Desde dentro me dicen que es para pagar las nóminas y para mitigar las pérdidas generadas por el caos reciente de la compañía. Pero yo no me lo creo, porque los accionistas son lo suficientemente inteligentes como para soportar pérdidas unos años y recuperarlas posteriormente. Creo que se lo están quedando tres ejecutivos que sorprendentemente mejoran su patrimonio a una velocidad vertiginosa. Se recauda millón y pico y se dan 30.000 euros... ¿Cómo puedes jugar con esto, pedazo de sinvergüenza?

Hay quienes dicen que esta campaña de Abellán contra Cope comienza cuando te marchas de la emisora en 2010 y no en los mejores términos.

No, no, no, en absoluto. No tiene nada que ver. Esto empieza cuando la Cope habla con tres o cuatro medios para que no se me contrate jamás mientras yo no acceda a las condiciones que exige en mi despido. Ellos eran muy libres de echarme a los diez días de haber firmado un contrato y luego ir a los tribunales a definir las condiciones de mi salida, pero no puedes decirle a Unidad Editorial y a Vocento que no me contraten.

Tampoco puedes ir a Vocento a comprar unas emisoras que no te valen para nada para que yo salga del departamento de deportes de Punto Radio. No puedes sobornar a funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) para que autoricen que te den las emisoras de Vocento. Ésto es para que entren en la cárcel más de dos y más de tres. Lo que hizo la CNMC en esa operación es de tal barbaridad que yo creo que algún día se estudiará en las universidades.

Es que la absorción de Cope por Vocento es todo mentira. Yo tengo el expediente y son todo falsificaciones, es vergonzoso. Yo estoy trabajando tranquilamente sin meterme con nadie y vienen las navidades de 2009 y me echan porque vienen los de la Cadena Ser. Es inconcebible.

José Antonio Abellán durante un momento de su entrevista con EL ESPAÑOL. Carmen Suárez

También has tenido tus problemas con el EGM y la AIMC y se podría decir que sigues tu campaña contra ellos.

Yo nunca he tenido nada contra AIMC. Es más, yo tengo muy buen rollo con AIMC. No me gusta lo que hacen, pero no es que no me gusten ellos ni los resultados que sacan. No me gusta el proceso, no me lo creo, ni para bien ni para mal. Ni me lo creí nunca. No es normal que en pleno Siglo XXI hagan las encuestas como las hacen. Pero ese es otro tema.

Hace un año pedías que te dejaran trabajar tranquilo en tu proyecto de Radio 4G ¿Cómo va?

Bien. Estamos creciendo y estamos sumando muchos más oyentes. Hacemos muchas acciones especiales, agotamos las entradas en segundos. Estamos haciendo una radio diferente y distinta, mucho más moderna que lo que se está haciendo en este país. Y eso que creo que Cope, Ser y Onda Cero están haciendo buena radio, aunque no me gusta nada lo que están haciendo las radio fórmulas. Creo que estamos en el medio. Somos una radio musical con tintes generalistas y estamos muy contentos con lo que estamos desarrollando.

Encima hace unos tres meses hemos tenido la suerte de tener un primo de Zumosol que se fijó en nosotros, el grupo Vértice. Estamos muy contentos y con muchas ganas de crecer, en digital y en analógico, hacerlo bien y divertirnos.

Me imagino que la entrada de este socio os ha consolidado financieramente.

Sí, absolutamente. Pasaban dos cosas. La primera es que estaba cansado de que 4G fuera la radio de Abellán, para lo bueno y para lo malo. Para abrirla estuvo muy bien que se identificara con mi figura, pero Abellán es un señor que tiene un programa, y ya está. Ahora hay un socio que gestiona y un departamento que administra.

Y eso es lo que yo quería, que Abellán esté, pero que no sea la radio de Abellán. Necesitábamos que fuera así y yo no podía gestionarla por mucho más tiempo porque no sabía cómo hacerlo. Hemos entrado en una empresa que tiene un equipo de gestión muy importante, no solo aquí sino que también a nivel internacional.

No puedes ir a Vocento a comprar unas emisoras que no te valen para nada para que yo salga del departamento de deportes de Punto Radio

¿Cuál es el diagnóstico de Abellán sobre la radio actual?

Yo creo que está muy bien a nivel de contenidos. Cope, Ser y Onda Cero están haciendo una buenísima radio y se están adaptando bien a los tiempos, aunque quizás va demasiado lento el salto digital. La Ser me sorprende lo bien que lo ha hecho, cómo ha asumido la marcha de Paco y los deportes, la marcha de Gemma Nierga. Onda Cero me parece que hace una radio elegante, por eso me fastidia lo de las emisoras pirata, porque debería tener, según calculo, entre 700.000 y 800.000 oyentes más si no existieran cadenas ilegales.

¿Y Cope?

En el caso de Cope me gusta mucho lo que están haciendo. De verdad. La gente me dice que me meto con Cope, pero les daría lo que quisieran si me trajeran una sola cita mía metiéndome con Cope, Cadena 100, Rock FM o Paco González. Solo me he metido en diez años con una persona, que es Manolo Lama.

En 2010, él exige que me dejen tres años sin trabajar para que se sitúe y se posicione el nuevo proyecto de deportes de la Cope. Ahí empieza todo porque Cope tiene que intentar que yo no trabaje porque lo tiene acordado con Manolo Lama. Es al único que he mencionado y cuando me han preguntado por los deportes de Cope les he dicho siempre que me parece que están muy bien hechos. Cadena 100 me parece una buena radio y Rock FM también tiene un proyecto muy innovador.

José Antonio Abellán en su despacho durante la entrevista. Carmen Suárez

Dijiste que las radios musicales actuales no te gustan...

No me gusta ninguna. Y es más, lo han hecho tan mal que han resucitado a Radio 3. No las escucho porque han perdido el alma. Y se nota en que la caída de facturación de todas ha sido vertiginosa, incluso de las que tienen tres millones de oyentes. Lo que hacen, lo podría hacer yo metiéndome 500 canciones en un pendrive.

El tío que inventó la frase "ahora una hora sin publicidad" habría que colgarle. No puedes hacer un programa deportivo ni musical sin publicidad. No se concibe. No concibes una gira de Michael Jackson sin publicidad porque enriquece. Y que venga un sueco, un alemán o un ruso a decir qué canciones hay que poner, no es tolerable.

No hay un DJ en toda la radio musical que sepa quiénes son los Eagles, ni hay un tío que ponga Yesterday de los Beatles, aunque luego te ponga siete reguetones seguidos. Déjale que su corazón y su cabeza actúen porque así nació la radio musical. Tengo la esperanza de que Prisa le pegue un vuelco en los próximos meses y detrás de Prisa van todos.

¿Confías en los cambios en Prisa?

No lo sé. Pero es que Prisa tiene un agujero muy grande. En condiciones normales, Los 40, Dial, M80, deberían estar facturando cifras que no están consiguiendo. El cliente sabe que eso no tiene ningún tipo de filiación, ni de motivación. No prescriben nada. Son máquinas que ponen discos. Es verdad que tienen muchos oyentes, pero si anuncian un producto no lo van a vender.

Yo nunca he tenido nada contra AIMC. Es más, yo tengo muy buen rollo con AIMC

¿Y el nivel actual del periodismo deportivo qué te parece?

Coincido con José María García en que ya no hay periodismo, ya nadie investiga. Hay mucho pesebrero y eso me fastidia. Ha habido operaciones en el fútbol español que creo que deberían contarse, o por lo menos investigarse para enriquecer tu contenido. Hacer solo tertulia y charla y obviar todo lo demás no me parece que esté bien. Hay jugadores que han entrado y que han salido en operaciones muy turbias. Y no bucean, porque ya no interesa.

Para mí la radio deportiva ha ido a peor, pero los oyentes no están bajando. Yo no entiendo como a las doce de la noche y considerando cómo está cambiando el sector tengamos dos millones de tíos estén escuchando deportes a esa hora. No me lo creo. Es mentira.

Pues al final volvemos a lo de siempre y es que el que mide, el EGM, está mal...

Es que yo me di cuenta de eso en el 2006. Yo entré a ver quien robaba en el EGM y lo dije públicamente.

Pero el medidor y el sector se volvió en tu contra...

¿Sabes quién se vuelve en contra mía? Onda Cero. Pacto con Onda Cero que entre ellos y Cope vamos a pedir un nuevo sistema de medición y luego no siguieron hacia adelante. La investigación que hicimos en ese momento fue una de las cosas de las que me siento más orgulloso en la vida. Nadie denunció jamás, se callaron todos, porque era inapelable. No se podía contestar.

Investigaron a Cope y la sacaron del EGM durante algunos meses...

Sí, pero fueron dos o tres meses nada más. Era un poco el paripé y estaban locos porque volviera. Yo lo que busco ahí es algún golfo, quería comprobar lo que venía escuchando toda mi vida y me encuentro con que no lo manipula nadie. Lo que descubro es que AIMC tiene un mal sistema y que las encuestas no se hacen porque en el 2006 -imagínate en el 2018- nadie te abre la puerta de tu casa para contestarte un cuestionario de una hora. Se lo cuentas a un americano y se tira de los pelos. Pero ellos dicen que sí y ya está. Si encuentran 24.000 tíos que le abran la puerta de su casa, pues está bien hecha la encuesta.

Solo me he metido en diez años con una persona, que es Manolo Lama. En 2010, él exige que me dejen tres años sin trabajar para que se sitúe y se posicione el nuevo proyecto de deportes de la Cope

Como reflexión final ¿cuál es el estado actual de la radio?

La radio sigue siendo en toda Europa y en España el medio de más credibilidad y de confianza. Es verdad que ya no hay guerra de medios, porque ya no hay medios. Prisa no existe, no es la Prisa vertical con Polanco y todas sus huestes, no hay una Cope donde estábamos todos a una con la misma camiseta. En Onda Cero había un equipo muy potente también, pero eso ya no existe.

Pero lo que sí es verdad es que la radio sigue siendo el medio por excelencia en cuanto a información. No te crees nada de lo que ha pasado si no lo has escuchado antes en la radio. Ha subido mucho en credibilidad y la televisión ha bajado. En la televisión ya no hay informativos porque se han convertido en boletines de sucesos y crónica social. Lo demás la gente lo encuentra en la radio.

Pero la televisión se sigue llevando toda la tarta publicitaria...

La culpa de eso lo tienen los grupos a los que pertenecen. Dependen comercialmente de un macro grupo que vende televisión, que a su vez está en un país que consciente un duopolio televisivo. No sé si hay otro país donde manden dos empresas extranjeras y encima hagan pinza para llevarse todo el mercado. ¿Cuánto factura Onda Cero?. No importa, lo que importa es lo que factura Atresmedia, lo que factura la televisión. Otra cosa sería que Onda Cero fuese una empresa independiente, ya verías como facturarían más.

¿Larga vida la radio, pero no a sus empresas?

Larga vida, pero viviremos en un futuro distinto en el que van a caber muchas más radios pequeñitas con presupuestos mucho menores como todo lo que está ocurriendo. Yo creo que sí hay hueco porque la radio está en un proceso de cambio. Pasará lo mismo que en la televisión. Yo no creo que la televisión que conocemos hoy dure más allá de estas navidades debido a la fuerte implantación de Netflix, HBO y Amazon.

Los señores de sesenta años ya saben manejarlo. Cuando pruebas eso ya no quieres dejarlo. La televisión y la radio van a cambiar, pero creo que la radio siempre será el medio por excelencia, para estar informado, para entretenerse. Es el medio que acompaña. Sí, larga vida a la radio.