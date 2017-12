Slim vende el 9% de The New York Times y valora la compañía en 2.800 millones

Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, ha activado el proceso de venta de más de la mitad de su participación de 17% en The New York Times Co. a fondos de inversión de Estados Unidos.

Según se ha publicado en la prensa estadounidense, el empresario vendió a principios de diciembre, 250 millones de dólares en valores fiduciarios canjeables obligatorios en una oferta privada que da a los compradores el derecho a una participación de 9% en The New York Times en tres años.

Al final de este periodo Slim y sus compañías se quedarán con aproximadamente 8% de las acciones de la casa editorial. Este acuerdo supone valorar la compañía en 2.770 millones de dólares.

Slim rescató al Times en 2009

Slim acumuló su participación en el The New York Times luego de prestarle a la compañía 250 millones de dólares en 2009 para ayudarla a superar la crisis financiera. En 2015, ejerció opciones sobre esas acciones para convertirse en el mayor inversionista individual del Times en una muestra de confianza en la empresa.

Cuando Slim hizo su préstamo al Times, la casa editorial se tambaleaba en medio de la crisis financiera mundial y necesitaba una inyección de efectivo mientras ganaba tiempo para la venta de activos y para plantear nuevas iniciativas estratégicas.